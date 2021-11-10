17 ярких девайсов, которые окончательно убедят отказаться от советского кухонного старья

Прогресс не стоит на месте, поэтому современные дизайнеры предлагают десятки сотен разнообразных приспособлений, которые призваны облегчить пребывание хозяйки на кухне.

Эти девайсы не только функциональные, но и выглядят просто потрясающе.

1. Приспособление для чистки овощей

Яркая овощечистка.

Яркое приспособление с ручкой в виде синей птички, предназначенное для чистки фруктов и овощей.

2. Формы для мороженого

Формы для мороженого и фруктового льда.

Забавная форма для приготовления домашнего мороженого и фруктового льда пригодится всем мамочкам, которые любят баловать своих малышей оригинальными десертами.

3. Крышка

Силиконовая крышка.

Очаровательная силиконовая крышка с милым пятачком на верхушке может быть использована и для кастрюль и для мисок с салатами.

4. Ключ для консервных банок

Ключ для банок.

Конечно советские ключи для консервных банок отличались надежностью. Неудивительно, что многие пользуются такими по сей день. Однако, по нашему мнению этот оригинальный ключ в виде пеликана куда привлекательнее, да и в процессе эксплуатации намного удобнее.

5. Дуршлаг

Набор дуршлагов.

Набор ярких дуршлагов с ручками в виде гусей - идеальный тандем для подготовки салатов, овощей зелени и других продуктов.

6. Набор ножей

Верхний дуршлаг пропускает воду, а нижняя миска соберет остатки воды.

Компактный набор ножей.

Оригинальный набор ножей разного размера, которые складываются в один большой нож.

7. Форма для роллов

Устройство для формирования роллов.

Суши и роллы сейчас пользуются огромной популярностью и многие с удовольствием готовят их дома. Однако сформировать правильные плотные роллы и аккуратно их нарезать - задача не из легких. Справиться с этим поможет это яркое и незамысловатое приспособление.

8. Пресс для чеснока

Современный пресс для чеснока.

Всем, кому доводилось пользоваться прессом для чеснока советского образца известны его недостатки. Однако этот современный аналог заставит забыть о них.

9. Открывалка

Открывалка для банок.

Универсальная открывалка, которая позволит открыть банку с консервацией, независимо от ее размера.

10. Сито для чая

Оригинальное сито для чая.

Любителям заварного чая, наверняка, придется по душе это забавное сито в виде человечка. С его помощью процесс заваривания чая превратится в веселую забаву.

11. Ручной блендер

Компактный ручной блендер.

Ручной блендер позволит измельчить фрукты, овощи, зелень и даже мясо без электричества. Компактный размер данного приспособления позволяют брать его с собой на дачу и в поездки на природу.

12. Подставка для столовых приборов

Подставка для ложек и вилок.

Очаровательная подставка в виде слоника, предназначенная для хранения ложек, вилок, ножей и других столовых приборов повседневного использования. Стоит обратить внимание, что в хоботе слоника есть отверстие, через которое будут стекать остатки воды после мытья.

13. Устройство для слива воды

Приспособление для слива воды.

Раньше, чтобы слить воду из кастрюли, нужно было воспользоваться дуршлагом или сдвигать крышку кастрюли и сливать воду через него, при этом рискуя обжечься. Однако, на современном рынке есть немало специальных приспособлений, способных облегчить этот процесс. Одно из них - эта забавная решеточка в виде кита.

14. Разделочная доска

Разделочная доска «Пазл».

Оригинальный вариант классической деревянной досочки, которая состоит из нескольких фрагментов. Каждый из них можно использовать, как по отдельности, так и вместе.

15. Фиксатор чайных пакетиков

Фиксаторы для чайных пакетиков.

Милые разноцветные улитки из силикона, предназначенные для фиксации чайных пакетиков в чашке или заварнике. Конечно такая безделушка не может претендовать на роль самой необходимой вещи на кухне, но несомненно станет одной из маленьких милых деталей, создающих уют.

16. Индикатор готовности яиц

Таймер для варки яиц.

Оригинальное приспособление, которое поможет идеально сварить яйца, не глядя на часы. Этот чудесный таймер выполнен в виде яйца, которое нужно «варить» в кастрюле вместе с настоящими. Хотите, сварить яйца всмятку, дождитесь пока серединка приспособления побелеет. Когда устройство полностью потемнеет - яйца полностью готовы. По нашему мнению, такой таймер без преувеличения пригодится на каждой кухне.

17. Набор чашек

Набор чашек «Кактус».

Чудесный набор чашечек, которые складываются и превращаются в фигурку кактуса. В сложенном виде этот комплект украсит собой любую поверхность на кухне.

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