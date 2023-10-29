Какую тёмную тайну хранит 2000-летняя деревушка Вилариньо-да-Фурна и Почему её пришлось затопить

История Вилариньо-да-Фурна, уходящая вглубь веков

Вилариньо-да-Фурна.

Местные жители были чрезвычайно богаты.

Все проблемы деревни решал местный совет.

Тёмные воды скрыли историю

Руины Вилариньо-да-Фурна в сезон засухи, когда бывшая деревня обнажается. Пенеда-Жереш, Португалия.

Вилариньо-да-Фурна в 1969 году.

Выбор у местных жителей был небогатый.

Вид с воздуха на плотину Вилариньо-да-Фурна в Рио-Омем, Португалия.

Всё, что осталось от богатой и древней деревни Вилариньо-да-Фурна.

Воды скрыли под собой всё.