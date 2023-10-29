Какую тёмную тайну хранит 2000-летняя деревушка Вилариньо-да-Фурна и Почему её пришлось затопить

Иногда развитие инфраструктуры требует снесения или затопления различных строений. Бывает, что жертвой подобного прогресса становятся целые города и деревни. Конечно, такие решения даются непросто и властям, и, тем более, местным жителям этих населённых пунктов. Подобное пришлось пережить обитателям одной мирной португальской деревушки под названием Вилариньо-да-Фурна. Это изолированное от мира, довольно отдалённое селение с очень древней историей было решено затопить. Только инфраструктура тут ни при чём. Почему же правительство Португалии приняло такое решение?
История Вилариньо-да-Фурна, уходящая вглубь веков
Вилариньо-да-Фурна.
Местные записи говорят, что Вилариньо-да-Фурна была образована около 70 года нашей эры германскими вестготами. В таком случае эта скромная деревушка насчитывает почти 2000 лет. Раскопки здесь почти не проводились, но историки уверены, что земля скрывает здесь множество уникальных исторических находок. Удивительно, как городок со столь длинной историей, восходящей к 1 веку было решено безжалостно затопить?
Упоминания о Вилариньо-да-Фурна находят в записях многих путешественников. В одном из региональных церковных реестров деревушка упоминается в 1623 году. В начале 18 века один немецкий путешественник писал, что местные жители живут весьма богато. Благодаря своему изолированному положению и очень плодородным землям вокруг, они не нуждались ни в чём. У них были обширные поля и множество скота. Немец утверждал, что многие жители Германии могли бы позавидовать здешнему благоденствию.
Местные жители были чрезвычайно богаты.
До затопления вся экономика Вилариньо-да-Фурна держалась на животноводстве. В 1968 году жители деревни в совокупности имели около 1600 голов крупного рогатого скота, что довольно много для трёх сотен жителей. Кроме этого здесь сохранилась с древних времён система местного самоуправления — совет под названием «хунта». Метод управления возник ещё во времена вестготов. Совет занимался всеми делами — от противодействия преступности и пастырских обязанностей, до производства продуктов питания, торговли и технологического развития.
Все проблемы деревни решал местный совет.
Тёмные воды скрыли историю
Расположенная в португальском северном районе Брага, когда-то мирная деревня Вилариньо-да-Фурна была отдалённым регионом муниципалитета Террас-де-Бору. Несмотря на то, что деревня имела предположительно очень давнюю историю, тем не менее португальское правительство решило, что её необходимо затопить. Теоретически предполагалось благо для всех жителей региона. Жителям Вилариньо-да-Фурна не повезло — деревня находилась на берегах рек Хомем и Рибейра-ду-Эйдо. Это место сочли идеальным для создания искусственного водохранилища, которое, предположительно, должно было быть заполнено водами этих двух рек.
Руины Вилариньо-да-Фурна в сезон засухи, когда бывшая деревня обнажается. Пенеда-Жереш, Португалия.
Правительство начало строить свои планы относительно водохранилища ещё в 1950 году. Были проведены все необходимые исследования и пробные бурения. Строительство же началось лишь семнадцать лет спустя. На тот период времени в Вилариньо-да-Фурна проживало около трёх сотен жителей. В деревне было восемь десятков дворов, где проживало с незапамятных времён 57 семей. Все эти люди внезапно оказались на улице. Власти не особо интересовала не только многовековая история деревни, но и то, с чем останутся местные жители. Компенсация была предложена настолько мизерная, что это было бы смешно, если бы не было столь грустно.
Вилариньо-да-Фурна в 1969 году.
Богатые усадьбы в Вилариньо-да-Фурна были оценены в сумму, которую среднестатистическая семья тратит в месяц на продукты. Выбора же местным никакого не предоставили. Если, конечно, можно назвать таковым - взять жалкие копейки от государства и уйти восвояси, или быть затопленным вместе со своим домом.
Выбор у местных жителей был небогатый.
Выселение тоже происходило весьма странным образом. Никто не собирался помогать людям вывезти своё имущество. Вилариньо-да-Фурна — селение весьма удалённое от других населённых пунктов. Такая изоляция играла на руку тогда, когда они тут жили. Южные склоны надёжно хранили деревушку от ледяных ветров зимой, а в тёплые времена года местность отлично прогревалась солнцем. Дорог, которые связывали бы Вилариньо-да-Фурна с остальным миром, просто не было. Всё, что было, местные строили сами. Эвакуация шла не просто медленно и хлопотно, а множество имущества просто пришлось бросить на месте. Чиновникам было плевать, что жители оставили всё, нажитое годами и остались, фактически, ни с чем.
Вид с воздуха на плотину Вилариньо-да-Фурна в Рио-Омем, Португалия.
В 1972 году посёлок затопили. Тёмные воды скрыли под собой некогда богатую и оживлённую горную деревню и её многовековую историю. На месте Вилариньо-да-Фурна образовался огромный водоём со спокойными голубыми водами, отражающими солнечный свет. Как будто здесь никогда ничего и не было. Во время засухи вода отступает и руины деревни оказываются на поверхности. Правительство предприняло слабую попытку сохранить память об этой уникальной и традиционной португальской деревне. Был построен специальный музей, в котором хранятся инструменты, предметы быта и традиционная одежда, принадлежащие некоторым жителям деревни. Увы, это мало помогло исправить тот ущерб, который был нанесён местным жителям, и уж точно не подняло Вилариньо-да-Фурна из бездны, в которой она лежит.
Всё, что осталось от богатой и древней деревни Вилариньо-да-Фурна.
Сельский совет (хунта Вилариньо-да-Фурна), который всегда спокойно решал все проблемы, не смог справиться лишь со всепроникающей жадной рукой современного прогресса. Правительство мало интересовалось богатой историей деревни, её уникальными обычаями и вековыми традициями, которые хранили местные жители поколениями. Всё, что заботило промышленных магнатов — это строительство водохранилища во имя прогресса (читай: зарабатывания денег). Идиллии пришёл конец.
Воды скрыли под собой всё.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии