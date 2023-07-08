7 необъяснимых загадок природы, которые ставят ученых в тупик

Коварные загадки природы, которые ставят ученых в тупик.
В мире все еще существует огромное количество загадок и секретов, которые ставят в тупик не только ученых, но даже самых «отважных» консипирологов. У первых нет возможности обоснованно объяснить какой-то факт. У вторых не хватает фантазии для интересного вымысла, настолько сложно и неоднозначно тревожащее их явление. В этом обзоре самые удивительные загадки природы.
1. Коровий компас
Можно ориентироваться по коровам.
Это звучит странно, но Google Earth позволила установить, что коровы всегда поворачиваются головой строго на юг или север, когда едят или пьют. Справедливо это для всех животных в любом уголке мира. Почему все это происходит именно так – никто объяснить не может.
2. Алкалоиды в растениях
Морфий был первым.
О том, что алкалоиды содержатся в растениях, людям известно давно. Первым выделенным из растений таким веществом был морфин. Произошло это в 1804 году. Эти вещества имеют широчайшее применение в медицине и сельском хозяйстве. Удивительно, что ученые до сих пор не понимают, зачем они на самом деле в растениях. На сегодняшний день найдено более 7 тысяч видов подобных веществ.
3. Биологическое разнообразие
Почему все так, никто не знает.
В экваториальном климате самое богатое биологическое разнообразие. И речь идет не только о животных и растениях, но и о микроорганизмах, в первую очередь вирусах. До сих пор ученые бьются над этой загадкой, пытаясь понять, почему именно на экваторе присутствует больше всего видов живых организмов. Теорий много. Доказанной и полностью обоснованной – нет ни одной.
4. Аргентинские муравьи
Муравьи-колонизаторы захватывают планету.
Единственный вид после человека, который самостоятельно (в том числе без «помощи» самого человека) смог заселить три континента нашей планеты. Известно, что муравьи появились в Южной Америке и впоследствии заселили Европу и Азию. Как именно это произошло – никто не знает. Любопытно и то, что генетический код насекомых не изменился после переселения.
5. Парадокс большинства
Быть такого не может, но может.
Теория эволюции стройна и прекрасна. За исключением пары изъянов, таких как фитопланктон. Все дело в том, что этих мельчайших организмов на Земле слишком много. Настолько много, что по теории эволюции, они не должны были выжить на нашей планете.
6. Воздух долой
Кислород не нужен.
Наличие кислорода всегда считалось одним из важнейших факторов для появления жизни на планете. В рамках накопленных знаний ученые вынуждены признать, что данный газ слишком универсален для появления жизни. Безусловно, на других планетах могут быть иные условиях. Но как насчет Земли? В свое время сенсацией стало обнаружение микроорганизмов, не нуждающихся в кислороде. Не так давно был найден новый вид беспозвоночных люциферов - животных, которые также не нуждаются в кислороде. Как они эволюционировали – все еще загадка.
7. Где ваши корни
Дедушек ученый найти не могут.
Загадка, от которой сошло с ума не одно поколение ученых. Касается она все той же теории эволюции, которая уже и так трещит по швам и нуждается в основательной доработке. Дело в том, что очень многие виды на земле не имеют каких-либо предков, во всяком случае, ученые не могут их найти. Касается это как животных, так и растений.
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