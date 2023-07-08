7 необъяснимых загадок природы, которые ставят ученых в тупик

Коварные загадки природы, которые ставят ученых в тупик.

1. Коровий компас

Можно ориентироваться по коровам.

2. Алкалоиды в растениях

Морфий был первым.

3. Биологическое разнообразие

Почему все так, никто не знает.

4. Аргентинские муравьи

Муравьи-колонизаторы захватывают планету.

5. Парадокс большинства

Быть такого не может, но может.

6. Воздух долой

Кислород не нужен.

7. Где ваши корни

Дедушек ученый найти не могут.