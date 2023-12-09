Крако: город-призрак «благородной» армии разбойников в горах Италии

В Италии есть достопримечательность, о которой многие века подряд распространялись противоречивые слухи, но вот современникам попасть на ее территорию (официально) никак нельзя. Этому поспособствовала история города Крако, которого уже не существует на карте Италии, и сама природа, превратившая скальную крепость, многие века служившую надежным убежищем для греков, монахам и даже для армии разбойников. Но несмотря на забвение его история еще не завершилась.
1. История появления скального города Крако
Древний город Крако был пристанищем для древних греков, монахов, разбойников, а теперь привлекает любителей острых ощущений (Италия). | Фото: images.vincos.it.
Среди сюрреалистичного лунного пейзажа, на полпути между морским побережьем Ионического моря и Луканскими Апеннинами на склоне и плато скалы находится один из самых таинственных городов Италии, которого сейчас нет на карте, но это совсем не значит, что так было всегда. К сожалению, об истории появления города-крепости Крако (Craco), которому сама природа служила надежной защитой, нет достоверной информации. Первые документальные упоминания об этом удивительном населенном пункте появилась лишь в начале XI века, только на этом этапе он был довольно популярным и процветающим городом. Из чего ученые сделали вполне обоснованный вывод, что первые поселенцы появились еще до нашей эры и были это греки.
Крако стал естественным продолжением скалы, находящейся недалеко от Матеры (Италия). | Фото: pastchronicles.com.
Жилища, церкви и светские здания были возведены из того же известняка, из которого состоит скала (город-призрак Крако, Италия). | Фото: travel.tribunnews.com.
А вот в X веке домики, мастерски интегрированные в склон причудливой скалы, стали местом, где обосновались монахи, преследуемые за католическую веру. Город-крепость Крако они выбрали неспроста. Мало того, что он расположен в относительно безопасном месте, так еще и вдали от крупных торговых путей, что стало надежным укрытием от пиратов и многочисленных войн, которыми славилось раннее Средневековье. Со временем римско-католическая конфессия прижилась в этих местах, что послужило и новой вере, и самим жителям, к которым благоговел архиепископ Арнольд, убедивший Ватикан вкладывать немалые деньги в развитие города.
В Крако лучше всего сохранились архитектурные объекты, возведенные во время правления Священной Римской империи (Италия). | Фото: mirputeshestvij.mediasole.ru.
С приходом на эти земли Фридриха II – короля Германии, а впоследствии еще и императора Священной Римской империи, объединившего под своей властью и Южную Италию, поступления с церковной казны прекратились (всем известно противостояние новоиспеченного короля с папским престолом и церковью). Но в накладе жители Крако не остались. В этот период начались активные укрепительные работы на территории Италии, которые не обошли и его стороной. В XIII веке на вершине плато была возведена сторожевая башня, несколько фортификационных объектов, внушительный замок, ставший административным центром и резиденцией правителя, таверны. Также был расчищен древний канал, по которому поступала питьевая вода в город и создан сводчатый фонтан, положивший начало строительству главного квартала под названием San Lorenzo (Святой Лоренцо, считавшийся покровителем этих мест).
Каменные здания в цвет природного тона скалы, на которой они расположены, вызывают ощущение, что это пещеры, а не архитектурные сооружения (город-призрак Крако, Италия). | Фото: sergejsvarf.livejournal.com.
Стоит отметить, что значительный урон численности населения нанесли не войны и набеги турок с сарацинами, а эпидемия черной чумы, унесшая больше половины жизней горожан. С тех пор Крако превратился в глухую провинцию, до которой не доходили ни нововведения, ни финансовые вливания. Несмотря на то, что численность населения постепенно возрастала, расцвета ждать не приходилось, поскольку у города больше нашлось высокопоставленных покровителей.
2. Как город-крепость превратился в главную базу армии разбойников
Во времена, когда в Крако господствовала добровольческая армия Донателло, сюда стремились все те, кто не согласен был платить грабительские налоги (Италия).
Вялотекущая жизнь в городе Крако продолжалась вплоть до 1861 года. До тех пор, пока группировка вооруженных людей под предводительством одиозного бандита Кармина Крокко не вошла в город и не обосновалась в богом забытой провинции.
Самый знаменитый разбойник Италии вместе со своей армией двадцать лет занимали скальный город Крако.
Примечательно: Кармине Крокко (1830–1905 гг.), более известный как Донателло/Донателли – довольно противоречивая личность Италии. Фактически он являлся разбойником, сколотившим довольно большую группу бойцов (около 2 тыс. человек), которую он называл добровольческой армией. Получив навыки ведения боя и разработки стратегий в армии Бурбонов, а также азам партизанской войны, когда находился на службе у Джузеппе Гарибальди (итальянский полководец, революционер, один из лидеров Рисорджименто), он смог не просто возглавить группу разбойников, но и проводить довольно успешные операции, устрашающие местную аристократию и власти.
Несмотря на то, что официально древнего города Крако не существует, в нем постоянно проживает около 700 человек (Италия). | Фото: pastchronicles.com.
Учитывая, что в этот период истории итальянские землевладельцы и промышленники так распоясались, что крестьянам и рабочим приходилось нищенствовать после уплаты всех налогов и податей, неудивительно, что его набеги на богатых и освобождение от поборов воспринималось как геройство. Как оказалось, его группировка не просто отбирала деньги в пользу бедных, все, кто смог поселиться в Крако полностью освобождались от тех самых налогов, что и послужило неоднозначной славе Донателло и его добровольческой армии, в которую рвались многие отчаянные и отчаявшиеся молодые люди.
По понятным причинам, богатые и власти Италии называли его «жестоким вором и пошлым убийцей», народ считал героем, а среди революционного движения – он слыл «двигателем крестьянской революции» и одним из самых «блестящих военных гениев Италии».
Древний город-призрак с высоты полета (Крако, Италия). | Фото: sergejsvarf.livejournal.com.
Власть добровольческой армии «благородного» разбойника Кармине Крокко продержалась вплоть до 1880-х годов. В несколько подходов войскам итальянской королевской армии удалось вытеснить вооруженную группировку Донателло из города, что снова привело Крако к постепенному упадку. Уже не было ни драйва, ни высокой освободительной идеи, ни работы, что вынуждало молодежь покинуть отчий дом, отправляясь в близлежащие города в поисках лучшей жизни. Ситуация усугубилась после падения режима Муссолини, когда в город ринулись уже настоящие бандиты, которые не гнушались даже крохами, накопленными и без того нищим населением. Их бесчинства, насилие и убийства опустошили город до рекордного минимума – 500 человек.
После землетрясения, вызвавшего масштабный оползень, большая часть строений была повреждена (город-призрак Крако, Италия). | Фото: travel.tribunnews.com.
После природной катастрофы старинный населенный пункт, как административная единица, прекратил свое существование (город-призрак Крако, Италия).
Землетрясение, произошедшее в 1963 г., стало роковым событием для города, который и без того уже практически опустел. Подземные толчки были настолько мощными, что известняковая порода скалы частично обрушилась, вызвав оползень. Он похоронил под обломками скалы и руинами задний несколько десятков горожан. После срочной эвакуации жителей, власти города объявили, что населенный пункт больше не пригоден для жизни и закрыли реестр. С тех пор Крако исчез с административной карты Италии.
3. Достопримечательности, сохранившиеся после бурной истории и землетрясения
Развалины города-призрака стали местом притяжения любителей экстрима (Крако, Италия).
Несмотря на то, что официально Крако не существует некоторые из горожан, помыкавшись по чужим углам, вернулись в свои дома и уже в нелегальном статусе обосновались в городе-призраке. На данный момент в нем проживает от 500 до 700 человек, а также на свой страх и риск наведываются туристы. Никаких официальных экскурсий или маршрутов не существует, поскольку власти настоятельно рекомендуют воздержаться от посещений древнего города, все без исключения здания которого находятся в аварийном состоянии.
Но по сведениям редакции Novate.ru, эти предостережения практически полностью игнорируются и путешествующие бодро отправляются исследовать сохранившиеся достопримечательности, ну а местные жители охотно проводят экскурсии.
Квартал Святого Лоренцо – одна из самых хорошо сохранившихся частей города (Крако, Италия).
Несмотря на запрет посещения руин древнего города, любопытствующие туристы стараются попасть на его территорию (Крако, Италия). | Фото: travel.tribunnews.com.
• Квартал Святого Лоренцо – одно из самых примечательных мест в городе, сохранившее очарование и колорит старинного города. Здесь можно увидеть ту самую сторожевую башню, несколько оборонительных сооружений, прогуляться по узким улочкам и отдохнуть возле фонтана – источника питьевой воды. Стоит отметить, что последний все так же украшен барельефами, повествующими об умиротворенных сельских пейзажах, окружающих скалу, на которой и находится город. Единственное, что подниматься на башню или подходить близко к укрепительным и другим сооружениям не рекомендуется, существует большой риск обрушений.
Сторожевая башня замка хоть и сохранилась, но подниматься на нее не рекомендуют (город-призрак Крако, Италия). | Фото: wallpapercave.com.
Руины замка, построенного во времена Римской империи (город-призрак Крако, Италия).
• Древний замок, возведенный в XIII веке также является туристической достопримечательностью, куда стараются попасть отчаянные путешествующие. Дворцовый комплекс может похвастаться неплохо сохранившимися входными воротами, арочным фундаментом и главной башней. Здесь же находятся церковь Святого Винченцо (San Vincenzo), церковь Святого Николая, где еще можно увидеть алтарь, выполненный в стиле барокко из разноцветного мрамора, а также иконы Мадонна с ребенком и Архангел Рафаил.
Колоритный пейзаж и средневековое окружение привлекают кинематографистов со всего мира (город-призрак Крако, Италия).
• Апокалиптический пейзаж привлекает в эти края не только любителей острых ощущений, кинематографисты выстраиваются в очередь, чтобы город превратить в съемочную площадку. Да это и понятно, нетронутая средневековая атмосфера в городке сохранилась как негде лучше. О чем свидетельствуют киноленты, снимавшиеся среди колоритных развалин: «Волчица» (режиссер Альберт Латтуада, 1953 г.), «Христос остановился в Эболи» (режиссер Франческо Рози, 1979 г.), «Царь Давид» (режиссер Брюс Бересфорд, 1985 г.), «Нимфа плебеев» (режиссер Лина Вертмюллер, 1996 г.), «Выжженная земля» (Фабио Сегатори, 1999 г.), «Страсти Христовы» (Мэл Гибсон, 2004 г.), «Квант милосердия» (28-й фильм Бондианы режиссера Марка Фостера, 2008 г.), «Убийство во мраке» (режиссер Даген Меррилл, 2013 г.) и др.
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