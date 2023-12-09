Крако: город-призрак «благородной» армии разбойников в горах Италии

1. История появления скального города Крако

Древний город Крако был пристанищем для древних греков, монахов, разбойников, а теперь привлекает любителей острых ощущений (Италия). | Фото: images.vincos.it.

Крако стал естественным продолжением скалы, находящейся недалеко от Матеры (Италия). | Фото: pastchronicles.com.

Жилища, церкви и светские здания были возведены из того же известняка, из которого состоит скала (город-призрак Крако, Италия). | Фото: travel.tribunnews.com.

В Крако лучше всего сохранились архитектурные объекты, возведенные во время правления Священной Римской империи (Италия). | Фото: mirputeshestvij.mediasole.ru.

Каменные здания в цвет природного тона скалы, на которой они расположены, вызывают ощущение, что это пещеры, а не архитектурные сооружения (город-призрак Крако, Италия). | Фото: sergejsvarf.livejournal.com.

2. Как город-крепость превратился в главную базу армии разбойников

Во времена, когда в Крако господствовала добровольческая армия Донателло, сюда стремились все те, кто не согласен был платить грабительские налоги (Италия).

Самый знаменитый разбойник Италии вместе со своей армией двадцать лет занимали скальный город Крако.

Несмотря на то, что официально древнего города Крако не существует, в нем постоянно проживает около 700 человек (Италия). | Фото: pastchronicles.com.

Древний город-призрак с высоты полета (Крако, Италия). | Фото: sergejsvarf.livejournal.com.

После землетрясения, вызвавшего масштабный оползень, большая часть строений была повреждена (город-призрак Крако, Италия). | Фото: travel.tribunnews.com.

После природной катастрофы старинный населенный пункт, как административная единица, прекратил свое существование (город-призрак Крако, Италия).

3. Достопримечательности, сохранившиеся после бурной истории и землетрясения

Развалины города-призрака стали местом притяжения любителей экстрима (Крако, Италия).

Квартал Святого Лоренцо – одна из самых хорошо сохранившихся частей города (Крако, Италия).

Несмотря на запрет посещения руин древнего города, любопытствующие туристы стараются попасть на его территорию (Крако, Италия). | Фото: travel.tribunnews.com.

Сторожевая башня замка хоть и сохранилась, но подниматься на нее не рекомендуют (город-призрак Крако, Италия). | Фото: wallpapercave.com.

Руины замка, построенного во времена Римской империи (город-призрак Крако, Италия).

Колоритный пейзаж и средневековое окружение привлекают кинематографистов со всего мира (город-призрак Крако, Италия).