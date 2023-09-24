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Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

На острове Вено, который находится в Тихом океане, проживает около 14 000 жителей. Это центр атолла Чуук (Федеративные Штаты Микронезии) – крошечная, едва различимая точка на глобусе между Гуамом и Папуа-Новой Гвинеей. Сейчас здесь тихо и спокойно. Однако так было не всегда.

70 лет назад, за два дня непрерывной бомбардировки, американские военные самолеты потопили больше 50 военных и транспортных кораблей японского флота. Тогда Чуук назывался еще Трук. Во время Второй мировой войны здесь располагалась одна из самых важных воздушных и морских баз Японской империи. Атолл, который находится на вершине подводного вулкана и состоит примерно из 100 островов, использовался как якорная стоянка для крупных транспортных и военных судов. Теперь многие из них покоятся на дне океана, на самом впечатляющем в мире корабельном кладбище.

На глубине до 60 м водолазы любуются крейсерами и истребителями, пассажирскими пароходами и грузовыми судами, танками и орудиями. На ржавых палубах выросли целые сказочные леса из губок и кораллов необычных форм и цветов. Лестницы ведут вниз, в грузовые отсеки, которые наполнены частями самолетов, бочками, грузовиками и боеприпасами. Между ними разбросаны противогазы, кухонная посуда и обувь. В машинных отделениях на стенах все еще висят инструменты, но лампочки центрального пункта управления уже давно погасли. Иногда в поле зрения попадают человеческие черепа и кости, напоминая любопытным водолазам о том, что это – кладбище.

В ходе первой операции Operation Hailstone 30 эшелонов американских пикирующих бомбардировщиков и самолетов-торпедоносцев два дня обстреливали корабли и землю. Во время второй атаки на Трук было сброшено больше чем 700 тонн бомб. Они разрушили больше 400 самолетов на базе, взлетно-посадочные полосы и около 200 зданий. Примерно 80 кораблей были сожжены, повреждены или оказались на дне лагуны.

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

Подводное кладбище военной техники

 

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