Подводное кладбище военной техники
На острове Вено, который находится в Тихом океане, проживает около 14 000 жителей. Это центр атолла Чуук (Федеративные Штаты Микронезии) – крошечная, едва различимая точка на глобусе между Гуамом и Папуа-Новой Гвинеей. Сейчас здесь тихо и спокойно. Однако так было не всегда.
70 лет назад, за два дня непрерывной бомбардировки, американские военные самолеты потопили больше 50 военных и транспортных кораблей японского флота. Тогда Чуук назывался еще Трук. Во время Второй мировой войны здесь располагалась одна из самых важных воздушных и морских баз Японской империи. Атолл, который находится на вершине подводного вулкана и состоит примерно из 100 островов, использовался как якорная стоянка для крупных транспортных и военных судов. Теперь многие из них покоятся на дне океана, на самом впечатляющем в мире корабельном кладбище.
На глубине до 60 м водолазы любуются крейсерами и истребителями, пассажирскими пароходами и грузовыми судами, танками и орудиями. На ржавых палубах выросли целые сказочные леса из губок и кораллов необычных форм и цветов. Лестницы ведут вниз, в грузовые отсеки, которые наполнены частями самолетов, бочками, грузовиками и боеприпасами. Между ними разбросаны противогазы, кухонная посуда и обувь. В машинных отделениях на стенах все еще висят инструменты, но лампочки центрального пункта управления уже давно погасли. Иногда в поле зрения попадают человеческие черепа и кости, напоминая любопытным водолазам о том, что это – кладбище.
В ходе первой операции Operation Hailstone 30 эшелонов американских пикирующих бомбардировщиков и самолетов-торпедоносцев два дня обстреливали корабли и землю. Во время второй атаки на Трук было сброшено больше чем 700 тонн бомб. Они разрушили больше 400 самолетов на базе, взлетно-посадочные полосы и около 200 зданий. Примерно 80 кораблей были сожжены, повреждены или оказались на дне лагуны.
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