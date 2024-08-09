6 мировых хитов и любопытные истории, связанные с ними
Ничто не берётся ниоткуда и не уходит в никуда – эту расхожую фразу вполне можно отнести и к созданию музыкальных хитов. У каждого из них есть своя история, и порой она может оказаться не менее яркой, чем сама песня. В этом обзоре мы расскажем истории создания известнейших мировых хитов.
1. «I Shot the Sheriff», Боб Марли
Боб Марли, известный исполнитель в стиле регги
Песня впервые была исполнена в 1973 Бобом Марли совместно с вокальной группой «The Wailers («Плакальщики»). Но хитом песня стала не сразу, а лишь благодаря Эрику Клэптону, который создал кавер-версию в 1974 году, ставшую, к удивлению самого Клэптона, хитом номер один в Соединенных Штатах, подняв тем самым популярность и самого Марли.
2. «Le Freak», Группа Chic
Американская музыкальная группа Chic.
В канун Нового 1977 года 1977 Найла Роджерса и Бернарда Эдвардса, музыкантов знаменитой группы Chic, охранники отказались пустить в ночной диско-клуб Studio 54 в Нью-Йорке. Известные музыканты были заранее приглашены певицей Грэйс Джонс на новогоднюю вечеринку, но она забыла поставить в известность охранников.
3. «Yesterday», Битлз
Ливерпульская четверка
Мелодию всеми любимой песни “Yesterday”, вышедшей в 1965 году в составе альбома Help!, Пол Маккартни услышал во сне. Проснувшись, Пол помчался к фортепиано, чтобы сыграть ее.
4. «Layla», Эрик Клэптон
Британский рок-музыкант Эрик Клэптон.
Клэптон написал “ Layla ” в 1970 году, после того, как прочитал книгу “История Лейли и Маджнуна”, в которой описана трагическая история любви, происшедшей в 7-м веке. Книга произвела на музыканта большое впечатление, поскольку в то время он и сам был безответно влюблен в Пэтти Бойд, жену своего друга Джорджа Харрисона.
5. «Billie Jean», Майкл Джексон
Майкл Джексон.
Хит “Billie Jean» был написан Майклом Джексоном, в то время как он вел машину по шоссе. В это время его автомобиль по какой-то причине загорелся. Но Майкл был настолько увлечен песней, что не заметил этого. К счастью, проезжавший мимо мотоциклист обратил внимание на дым и вовремя предупредил его.
6. «White Room», Cream
Британская рок-группа Cream
Известная британская супергруппа Cream в составе Эрика Клэптона, Джека Брюса и Джинджера Бэйкера в 1968 году выпустила один из своих суперхитов “White Room”. Стихи к этой песне, написанные поэтом Питом Брауном, настолько необычны и непонятны, что с момента выхода песни люди пытаются понять ее смысл и теряются в догадках.
В белой комнате с чёрными занавесками около станции.
В стране с чёрными крышами, где нет золотых тротуаров, усталых скворцов.
Серебряные лошади проскакали в лучах лунного света в твоих тёмных глазах.
Свет рассвета улыбается тебе в след, желанная моя.
Я буду ждать в этом месте, где никогда не светит солнце;
Ждать в этом месте, где тени бегут от себя.
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