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6 мировых хитов и любопытные истории, связанные с ними


6 мировых хитов и любопытные истории, связанные с ними

6 мировых хитов и любопытные истории, связанные с ними

Ничто не берётся ниоткуда и не уходит в никуда – эту расхожую фразу вполне можно отнести и к созданию музыкальных хитов. У каждого из них есть своя история, и порой она может оказаться не менее яркой, чем сама песня. В этом обзоре мы расскажем истории создания известнейших мировых хитов.

1. «I Shot the Sheriff», Боб Марли


Боб Марли, известный исполнитель в стиле регги

Боб Марли, известный исполнитель в стиле регги

 

Песня впервые была исполнена в 1973 Бобом Марли совместно с вокальной группой «The Wailers («Плакальщики»). Но хитом песня стала не сразу, а лишь благодаря Эрику Клэптону, который создал кавер-версию в 1974 году, ставшую, к удивлению самого Клэптона, хитом номер один в Соединенных Штатах, подняв тем самым популярность и самого Марли.

Простые слова этой песни, тем не менее, вызвали множество предположений. Весьма оригинальная версия принадлежит его подруге Эстер Андерсон. С ее слов, Боб написал песню после их конфликта по поводу противозачаточных таблеток. А под шерифом он имел в виду доктора, который прописал эти таблетки.

2. «Le Freak», Группа Chic


Американская музыкальная группа Chic.

Американская музыкальная группа Chic.

 

В канун Нового 1977 года 1977 Найла Роджерса и Бернарда Эдвардса, музыкантов знаменитой группы Chic, охранники отказались пустить в ночной диско-клуб Studio 54 в Нью-Йорке. Известные музыканты были заранее приглашены певицей Грэйс Джонс на новогоднюю вечеринку, но она забыла поставить в известность охранников.

Так и не попав в клуб, друзья вернулись домой и буквально за полчаса написали “Le Freak”, которая сразу после выпуска в 1978 году мгновенно стала хитом и самой популярной песней этой группы.

3. «Yesterday», Битлз


Ливерпульская четверка

Ливерпульская четверка

 

Мелодию всеми любимой песни “Yesterday”, вышедшей в 1965 году в составе альбома Help!, Пол Маккартни услышал во сне. Проснувшись, Пол помчался к фортепиано, чтобы сыграть ее.

Вначале он думал, что просто вспомнил во сне чью-то мелодию, и в течение месяца выяснял у всех знакомых, не слышали ли они ее раньше. И лишь полностью удостоверившись, что такой мелодии не было, вместе с Ленноном они написали для нее слова.

4. «Layla», Эрик Клэптон


Британский рок-музыкант Эрик Клэптон.

Британский рок-музыкант Эрик Клэптон.

 

Клэптон написал “ Layla ” в 1970 году, после того, как прочитал книгу “История Лейли и Маджнуна”, в которой описана трагическая история любви, происшедшей в 7-м веке. Книга произвела на музыканта большое впечатление, поскольку в то время он и сам был безответно влюблен в Пэтти Бойд, жену своего друга Джорджа Харрисона.

В конце концов он все же рассказал об этом Пэтти и Джорджу, и они остались друзьями. Однако, спустя несколько лет пара распалась, и через пять лет после этого Клэптон все же женился на Пэтти.

5. «Billie Jean», Майкл Джексон


Майкл Джексон.

Майкл Джексон.

 

Хит “Billie Jean» был написан Майклом Джексоном, в то время как он вел машину по шоссе. В это время его автомобиль по какой-то причине загорелся. Но Майкл был настолько увлечен песней, что не заметил этого. К счастью, проезжавший мимо мотоциклист обратил внимание на дым и вовремя предупредил его.

Что же касается самой песни, Джексон утверждал, что она написана в ответ на постоянные преследования назойливыми поклонницами его самого и братьев. Однако, есть и другая версия, указывающая на то, что песня связана лично с ним. В 1981 году Джексона преследовала невменяемая женщина, писавшая ему письма с угрозами и утверждавшая, что он является отцом одного из ее близнецов. А однажды даже прислала пистолет, чтобы он застрелился. В результате ее поместили на лечение в психиатрическую больницу. Песня была выпущена в 1983 году.

6. «White Room», Cream


Британская рок-группа Cream

Британская рок-группа Cream

 

Известная британская супергруппа Cream в составе Эрика Клэптона, Джека Брюса и Джинджера Бэйкера в 1968 году выпустила один из своих суперхитов “White Room”. Стихи к этой песне, написанные поэтом Питом Брауном, настолько необычны и непонятны, что с момента выхода песни люди пытаются понять ее смысл и теряются в догадках.

Но сам Пит Браун, пораженный тем, что песня стала хитом, объяснил, что эти так называемые “стихи” были просто монологом о его новой квартире и не более того.

В белой комнате с чёрными занавесками около станции.
В стране с чёрными крышами, где нет золотых тротуаров, усталых скворцов.
Серебряные лошади проскакали в лучах лунного света в твоих тёмных глазах.
Свет рассвета улыбается тебе в след, желанная моя.

Я буду ждать в этом месте, где никогда не светит солнце;
Ждать в этом месте, где тени бегут от себя.

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