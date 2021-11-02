За что ругали и хвалили 5 советских автомобилей на популярном шоу Top Gear

Советские машины, которые попали в Top Gear.
История некогда популярного автомобильного шоу насчитывает неимоверное количество выпусков. Под микроскоп британских ведущих попадали не только автомобили иностранных производителей, но также машины из Советского Союза и России. Вот несколько тех, что вызвали у ведущих программы совершенно особые эмоции.
1. Lada Riva
Этот автомобиль ведущие разбирали долго.
Данный автомобиль появился в шоу в 2002 году. Тогда британские ведущие протестировали глубоко тюнингованную модель, которая стала настоящим рекордсменом на треке. По сути, ведущие хотели показать, какой могла бы быть действительно идеальная машина от АвтоВАЗа. Тогда в автомобиль было влито более 200 тысяч долларов. В итоге получился настоящий конкурент для BMW M5.
Второй раз автомобиль появился в шоу уже в 2008 году. Тогда ведущие пытались выяснить, были ли в СССР действительно хорошие машины. Под скальпель тогда попали «Москвич-408», «Нива», ЗАЗ-968 и ГАЗ-13 «Чайка».
2. Москвич-412
Вызвал неоднозначную реакцию.
Ведущие очень долго сокрушались по поводу качества автомобиля Москвич-412. Они долго спорили о том, что хуже - «Рива» или «Москвич-412». Больше всего британцы жаловались на заедающий и тугой механизм переключения передач, раскаченную подвеску и тяжелый руль.
3. «Нива»
Лучший внедорожник на свете.
Даже сегодня «Нива» считается самым удачным автомобилем Советского Союза и России. Можно смело сказать, что это самый дешевый в мире внедорожник. Этот же автомобиль можно назвать предком всех кроссоверов. Во время тестов на шоу, британцы машину хвалили. Правда, они умудрились на нем дважды застрять в болоте и один раз заглохнуть.
4. ЗАЗ-968
Самый народный - вызвал восхищение.
Самая доступная легковая машина Советского Союза. Некоторые конструкторские решения в этом авто ведущим шоу очень понравились. Они долго сравнивали ЗАЗ-968 с Porsche 911, обращая внимание на нетипичное расположение двигателя. Больше всего британцев порадовало отверстие в днище, которое можно приспособить для зимней рыбалки.
5. ГАЗ-13 «Чайка»
Про эту машину ведущие долго шутили.
Под пристальное внимание британских экспертов попал и такой абсолютно не народный советский автомобиль, как ГАЗ-13. Когда в шоу появилась «Чайка», ведущие долго не могли сформировать конечное мнение об этой машине. При этом они несколько раз шутили о просторном салоне этого роскошного авто, добавляя, что в него можно поместить, по меньшей мере, 30 диссидентов.
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