Кораллы — древнейшие существа на Земле

Поговорим о кораллах — древнейших существах на Земле и одних из самых красивых морских обитателей.









Большой барьерный риф — самая большая популяция коралловых полипов сформировавших рифовую систему длиной более 2600 километров. Риф расположен вдоль северного побережья Австралии. В составе Большого барьерного рифа на считывается более 2 900 самостоятельных рифов, 900 коралловых островов.



Большой барьерный риф является одной из самых разнообразных экосистем в мире. Здесь обнаружено около 400 видов кораллов, 1 500 разновидностей рыб и многообразие других животных и растений.



Организация ЮНЕСКО внесла Большой барьерный риф в список объектов всемирного наследия. (Фото Nicole Duplaix):







Кораллы — цветы моря. Эти кораллы с Филиппин и вправду похожи на цветы. (Фото Tim Laman):







Кишечнополостные с острова Палау. Кораллы — это необычные морские животные, представители типа кишечнополостных — одного из самых примитивных типов живых существ на Земле. Это одна из древнейших групп многоклеточных организмов на Земле, они существуют уже многие миллионы лет. Кораллы необычны тем, что обладают способностью образовывать мощный известковый скелет, который сохраняется после смерти животного и способствует формированию атоллов и рифов.







Ярко-красный солнечный коралл. Вырастает до 30 см. Часто обитает на входе в подводные пещеры, на небольших глубинах, до 30 метров. (Фото Heather Perry):







Кораллы обитают в тропических и субтропических морских водах и живут в воде с температурой не ниже 21 градуса по Цельсию. Кораллы бывают разных цветов (розовые, красные, голубые, белые, черные), их окрас зависит от состава и количества органических соединений. Известно более 2500 разновидностей кораллов. (Фото Tim Laman):







Ветвящийся коралл. Красные кораллы называют «кровавой пеной», «цветком крови», черные — «королевскими кораллами». Розовые, красные и черные кораллы считаются наиболее ценными. Коралловый риф является своеобразным магнитом, по разным причинам притягивающим крабов, лангустов, моллюсков, рыб и аквалангистов. (Фото Heather Perry):







Флуоресцентный зеленый коралл. (Фото Tim Laman):







Якорный коралл. (Фото Tim Laman):







Коралловый риф на Каймановых островах. Коралловые рифы — известковые геологические структуры, образованные коралловыми полипами и некоторыми видами водорослей. Общая площадь коралловых рифов в мире превышает 27 млн км². Располагаются они в основном в Тихом и Индийском океанах. Около 1/3 коралловых рифов мира уже погублено. При существующей тенденции некоторые рифы будут уничтожены к 2030 году. (Фото Raul Touzon):







Мягкие кораллы в Папуа-Новой Гвинее. Слово «коралл» в нашем представлении всегда связано с чем-то твердым, хрупким. Однако, существуют и мягкие кораллы, которые, как следует из названия, лишены сплошного твердого скелета. Мягкие кораллы могут занимать довольно большие площади на рифе. Многие виды мягких кораллов днем съеживаются в бесформенные комки, которые расправляются только с наступлением сумерек. Поэтому их изысканную красоту в полной мере можно оценить только при ночном погружении. (Фото Wolcott Henry):







Альционарии или мягкие кораллы — наиболее многочисленный отряд восьмилучевых кораллов. Они широко распространены в морях и океанах, встречаясь от полярных районов до экватора и от литорали до больших глубин. (Фото Wolcott Henry):







Коралловый риф:







Коралловый риф:







Черные (королевские) кораллы в Новой Зеландии. Они создают подводный лес для красочных рифовых рыб и могут жить в течение 300 лет. (Фото Brian Skerry):







Мягкие кораллы:







Кораллы в Национальном парке Комодо, который находится в центре индонезийского архипелага, и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО:









и рыбки-клоуны:, названные в честь Медузы Горгоны:ЗеленыйЕще одни представителифиолетовыйЯрко-красныйЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: