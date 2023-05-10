22 действительно уникальных исторических снимка

Среди фотографий прошлого есть такие, которые показывают историю с другой стороны. И благодаря таким снимкам можно на секунду представить, какими были некоторые известные личности или события в реальной жизни.



Сальвадор Дали на прогулке со своим муравьедом, 1969.







Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Сергей «Африка» Бугаев, Александр Липницкий, Москва, 1984.







Усама Бен Ладен на каникулах с семьей, Швеция, 1970.







Мода на шляпы, Нью-Йорк, 1939.







Альфред Хичкок играет с внуками, 1960.







Студенты Принстонского университета после игры в снежки, 1893.







Джордж Лукас и Стивен Спилберг играют с водными пистолетами, Шри-Ланка, 1983.







Рената Литвинова на 1 курсе, 1986.







106-летняя армянская женщина защищает свой дом, 1990.







Погрузка 5—мегабайтового жесткого диска компании IBM, 1956.







Наводнение в Париже, 1924.







Никола Тесла в своей лаборатории.







Эрнест Хемингуэй и последствия вечеринки.







Женщины, возражающие принудительному ношению хиджаба в Иране спустя дни после исламской революции, 1979.







Последнее фото Титаника над водой, 1912.







Одри Хепбёрн делает покупки со своим олененком, Беверли Хиллз, 1958.







Юные члены коммуны «Соцсоревнование» готовят антирелигиозные лозунги к Пасхе, Харьковская область,1931.







Модели Диор гуляют по улицам Москвы, 1956.







Француз дает прикурить Уинстону Черчиллю, 1944.







Перекур на высоте во время строительства RCA Building, 1932.







Кока-кола пришла во Францию, 1950.







Печать на гробнице Тутанхамона, 1922. Оставалась нетронутой 3,245 лет.







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