Как укоренить листики базилика

Этот удивительный трюк поможет вам получить столько рассады базилика, сколько вам нужно! И из каждого листочка разовьётся полноценное растение — свежая и ароматная зелень. Просто следуйте советам ниже, и у вас всё получится!



Прежде всего, нужно получить правильный посадочный материал. Листочек базилика должен быть сорван зелёным, без каких-либо пятен и вкраплений, сочный и упругий — словом, полностью здоровый. Когда отрываете листочек от растения, чуть-чуть потяните и оторвите его с «пяточкой» — это поможет листу развить корневую систему очень быстро.



Выбранные листья поместите в чистую воду комнатной температуры в прозрачном стакане. Оставьте в солнечном месте без прямых солнечных лучей на 10 дней. По мере испарения воду подливайте, но всего вода должна занимать 2 см на дне стакана.



По истечении 10 дней проверьте — листья базилика должны укорениться!



Теперь просто аккуратно посадите листочек в землю, как обычно, и увлажните.



Через некоторое время начнёт развиваться молодое растение, которое в будущем будет радовать вас сочной, вкусной и ароматной зеленью!





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