Лекарства, которые поспособствовали развитию мировой медицины

Древнегреческий врач Гиппократ описал в своих трудах 200 лекарств. Сейчас в распоряжении медиков их больше 200 тысяч. Но в этом фармацевтическом океане можно выделить 10 препаратов, ставших настоящим прорывом в медицинской практике…



Опий

Вакцина против оспы

Эфир

Кокаин

Аспирин

Витамины

Сальварсан

Инсулин

Пенициллин

Эновид