Юмористическая реальность, в которой очаровательные зверушки так похожи на людей

Поездка на пляж. Автор: Lucia Heffernan.
Новое платье для зайки, пара бокалов для гламурных кошечек за барной стойкой, увлекательная поездка на пляж, бутылочка пива под бубнящий телевизор, растерянные взгляды от нехватки слов и эмоций в новом городе, китайская лапша в ближайшей забегаловке и шоколадное спа в огромной белоснежной чашке – вот она юмористическая реальность Лючии Хеффернан (Lucia Heffernan), в которой главные герои – забавные зверушки, живущие жизнью людей.
Лежебока. Автор: Lucia Heffernan.
Вечер в баре. Автор: Lucia Heffernan.
Межконтинентальный перелёт. Автор: Lucia Heffernan.
На корте. Автор: Lucia Heffernan.
Новое платье. Автор: Lucia Heffernan.
Китайская лапша. Автор: Lucia Heffernan.
Утиные новости. Автор: Lucia Heffernan.
Мужской день. Автор: Lucia Heffernan.
В работах Лючии оживают забавные ситуации из жизни очаровательных зверушек, которые во многом похожи на людей. Гусь читает газету в парке на лавке, а голубь, сидя «в дамской комнате» и небрежно покуривая сигарету, мысленно отправляет все советы из журнала восвояси. Зайчишки в красном кадиллаке наслаждаются просмотром фильма, а сурикат - ничего неделаньем, ведь лежать на мягком диванчике так удобно, не то, что бегать как белка в колесе, стараясь переделать накопившиеся дела. Поросёнок за обе щеки уплетает лапшу, а старший собрат с умным видом изучает какие-то бумаги в самолёте, в то время, как пара очаровательных уток разгуливает по городу, а еноты, в очередной раз собравшись вместе, задумали что-то неладное. И, казалось бы, что такие простые и понятные каждому картины, так похожие на иллюстрации из детских книжек, согретые теплом и позитивом, созданы исключительно для малышей, но на самом деле – все они направлены на взрослую аудиторию, где практически каждый из нас, запросто узнав себя, улыбнётся.
Вечер тайн и новых открытий. Автор: Lucia Heffernan.
Игры. Автор: Lucia Heffernan.
Гейша. Автор: Lucia Heffernan.
Шоколадное спа. Автор: Lucia Heffernan.
Релаксация. Автор: Lucia Heffernan.
Художник. Автор: Lucia Heffernan.
Не американская готика. Автор: Lucia Heffernan.
Туристы. Автор: Lucia Heffernan.
Ночной кинозал. Автор: Lucia Heffernan.
Брутальный голубь. Автор: Lucia Heffernan.
Дзен. Автор: Lucia Heffernan.
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