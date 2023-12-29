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Юмористическая реальность, в которой очаровательные зверушки так похожи на людей


Поездка на пляж. Автор: Lucia Heffernan.

Поездка на пляж. Автор: Lucia Heffernan.

Новое платье для зайки, пара бокалов для гламурных кошечек за барной стойкой, увлекательная поездка на пляж, бутылочка пива под бубнящий телевизор, растерянные взгляды от нехватки слов и эмоций в новом городе, китайская лапша в ближайшей забегаловке и шоколадное спа в огромной белоснежной чашке – вот она юмористическая реальность Лючии Хеффернан (Lucia Heffernan), в которой главные герои – забавные зверушки, живущие жизнью людей.

Лежебока. Автор: Lucia Heffernan.

Лежебока. Автор: Lucia Heffernan.


Вечер в баре. Автор: Lucia Heffernan.

Вечер в баре. Автор: Lucia Heffernan.

 
Межконтинентальный перелёт. Автор: Lucia Heffernan.

Межконтинентальный перелёт. Автор: Lucia Heffernan.

 
На корте. Автор: Lucia Heffernan.

На корте. Автор: Lucia Heffernan.

 
Новое платье. Автор: Lucia Heffernan.

Новое платье. Автор: Lucia Heffernan.

 
Китайская лапша. Автор: Lucia Heffernan.

Китайская лапша. Автор: Lucia Heffernan.

 
Утиные новости. Автор: Lucia Heffernan.

Утиные новости. Автор: Lucia Heffernan.

 
Мужской день. Автор: Lucia Heffernan.

Мужской день. Автор: Lucia Heffernan.

 

В работах Лючии оживают забавные ситуации из жизни очаровательных зверушек, которые во многом похожи на людей. Гусь читает газету в парке на лавке, а голубь, сидя «в дамской комнате» и небрежно покуривая сигарету, мысленно отправляет все советы из журнала восвояси. Зайчишки в красном кадиллаке наслаждаются просмотром фильма, а сурикат - ничего неделаньем, ведь лежать на мягком диванчике так удобно, не то, что бегать как белка в колесе, стараясь переделать накопившиеся дела. Поросёнок за обе щеки уплетает лапшу, а старший собрат с умным видом изучает какие-то бумаги в самолёте, в то время, как пара очаровательных уток разгуливает по городу, а еноты, в очередной раз собравшись вместе, задумали что-то неладное. И, казалось бы, что такие простые и понятные каждому картины, так похожие на иллюстрации из детских книжек, согретые теплом и позитивом, созданы исключительно для малышей, но на самом деле – все они направлены на взрослую аудиторию, где практически каждый из нас, запросто узнав себя, улыбнётся.
Вечер тайн и новых открытий. Автор: Lucia Heffernan.

Вечер тайн и новых открытий. Автор: Lucia Heffernan.

 
Игры. Автор: Lucia Heffernan.

Игры. Автор: Lucia Heffernan.

 
Гейша. Автор: Lucia Heffernan.

Гейша. Автор: Lucia Heffernan.

 
Шоколадное спа. Автор: Lucia Heffernan.

Шоколадное спа. Автор: Lucia Heffernan.

 
Релаксация. Автор: Lucia Heffernan.

Релаксация. Автор: Lucia Heffernan.

 
Художник. Автор: Lucia Heffernan.

Художник. Автор: Lucia Heffernan.

 
Не американская готика. Автор: Lucia Heffernan.

Не американская готика. Автор: Lucia Heffernan.

 
Туристы. Автор: Lucia Heffernan.

Туристы. Автор: Lucia Heffernan.

 
Ночной кинозал. Автор: Lucia Heffernan.

Ночной кинозал. Автор: Lucia Heffernan.

 
Брутальный голубь. Автор: Lucia Heffernan.

Брутальный голубь. Автор: Lucia Heffernan.

 
Дзен. Автор: Lucia Heffernan.

Дзен. Автор: Lucia Heffernan.

 

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