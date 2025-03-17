Чертики из капельниц, вазочки из открыток и другие ностальгические поделки из СССР

То, что сегодня обозначают иностранным словом «хендмейд», в Советском Союзе называлось просто: «рукоделие». Учитывая, что выбор товаров в магазинах был невелик, самодельные вазочки, шкатулки, висячие шторки в дверной проем и мелкие безделушки всегда находили в квартирах подходящее для себя место. Интересно, что при огромном выборе подсобных материалов, всенародную популярность приобретали лишь некоторые модели.
Плетение из капельниц
Это мастерство можно считать частью своеобразной больничной субкультуры, сформировавшейся в СССР во второй половине XX века. Опыт и приемы передавались прямо в палатах от «старожилов» к «новичкам». Все, кто лежал в советских медучреждениях, наверняка имел возможность встретить «носителей» данной техники. Из больниц поделки, конечно, попадали потом к обывателям и чаще всего украшали лобовые стекла автомобилей или пылились на полках. Почему эта техника стала именно больничным развлечением, в принципе понятно, - только там у людей в избытке имелись два важных компонента: ненужные трубочки от капельниц и свободное время.
Поделки из трубочек от капельниц, СССР
На самом деле, техника плетения из капельниц представляет собой узлы макраме. Однако древнее узелковое плетение, адаптированное под пластиковые трубочки, не отличалось разнообразием моделей, видов «больничных сувениров» было не слишком много. Находились, конечно, уникальные экземпляры, однако большинство поделок из капельниц – это чертики, рыбки, оплетенные шариковые стержни от ручек и брелоки. Более редкие – лягушки и совы. Особым шиком считалась покраска готового изделия. Ее делали с помощью марганцовки, йода и зеленки (прекрасный пример приспособления мастерства к среде обитания).
Из открыток
В любой советской семье можно было найти пачки старых открыток. Яркие картинки из плотной бумаги постепенно начали использовать в рукоделии. Чаще всего из них мастерили шкатулки. Наиболее старинной, вероятно, является техника, при которой вырезанные части изделия просто сшивались декоративными стежками. Сами рисунки при этом начинали играть важную роль, поэтому подбирать их нужно было тщательно.
Шкатулки из открыток
В 80-х годах советских женщин охватила «открыточная эпидемия» - среди рукодельниц распространился оригинальный способ изготовления нового вида поделок. Способ этот сегодня можно было бы назвать «модульным оригами», возможно, именно оттуда он и был заимствован, хотя еще он напоминает плетение из бересты. Открытки, разрезанные на несколько частей, складывались в отдельные детальки и соединялись затем в яркий «бумажный конструктор». Так можно было собрать вазочку или замахнуться на глобальный проект – шторы в дверной проем, правда, для последнего открытки приходилось собирать по всем знакомым.
Советское «модульное оригами» из открыток
Была еще одна вариация на тему занавесок. В этом случае имитировалась дефицитные, но такие любимые многими бамбуковые шторки. Полоски из открыток скручивались и скреплялись друг с другом с помощью обычных канцелярских скрепок. Часто такое рукоделие становилось настоящим семейным делом, которое позволяло скоротать долгие вечера.
Занавески из открыток и скрепок
Из спичек
Домики из спичек – от первых шагов до настоящих замков
Домики из спичек требуют умения и большой усидчивости. Пожалуй, это единственный вид поделок из данной подборки, который можно на сегодняшний день считать живым и развивающимся. Современные спичечные мастера создают настоящие шедевры из этого легкого и высокогорючего материала. Советские школьники чаще всего умели делать небольшие домики, а гуру этого искусства замахивались на домик с мельницей.
Из проволоки
Проволочные бойцы
Этот вид поделок в основном мастерили мальчишки. Некоторым счастливцам материал выдавали родители, а остальные справлялись сами – искали проволоку где придется. Данное искусство отличалось полной свободой. В нем были популярные модели, но в принципе мастера были вольны в своих фантазиях, поэтому творили разнообразно и с душой.
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