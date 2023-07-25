10 городов Латинской Америки, которые непременно стоит посетить

Отдых в Латинской Америке поистине стоит того, чтобы лететь туда через полмира. Предлагаем вашему вниманию 10 популярных направлений, которые расскажут вам о всех преимуществах этого далёкого края.







Салвадор, Бразилия.



Многие туристы, побывавшие в Салвадоре, окрестили его южноамериканским Новым Орлеаном. Жизнь в Салвадоре бьёт ключом. Наслаждайтесь тропическим климатом и вкуснейшей уличной едой, посещайте художественные галереи и танцуйте ночи напролёт.







Картахена, Колумбия.



Божественно красивый рыбацкий городок на побережье Карибского моря всю историю своего существования остаётся в тени своей старшей сестры, Боготы, однако, поверьте, его стоит оценить по достоинству. Портовый город привлекает туристов мощёными улицами, красочной архитектурой, вкусной едой (в особенности, прекрасной выпечкой и, конечно же, колумбийским кофе), а также белыми песчаными пляжами.







Амбергрис Кэй, Белиз.



Одной из самых популярных стран для отдыха в Центральной Америке, Коста-Рике, есть что предложить туристам, но если вы ищете похожее, но не столь многолюдное направление, вам стоит отправиться в Белиз. Кроме того, Белизский Барьерный риф может составить достойную конкуренцию Большому Барьерному рифу у берегов Австралии и приведёт в восторг любителей дайвинга и снорклинга.







Гавана, Куба.



Город, который не нуждается в представлении. Среди построек времён эпохи колониализма вы найдёте винтажные автомобили, бесчисленные лавки, предлагающие блюда национальной кухни и сигары, а также кубинцев, танцующих сальсу и мамбо. Не имеет значения, в какой части Кубы вы решили остановиться, ведь пляжи на острове практически всегда находятся в пешей доступности, либо до них легко добраться транспортом.







Галапагосские острова, Эквадор.



Если вы предпочитаете общение с дикой природой потягиванию освежающих коктейлей на пляже, отправляйтесь на Галапагосские острова. Это единственное место на Земле, где можно увидеть морских игуан и слоновых черепах, продолжительность жизни которых может достигать 150 лет.







Ла-Пас, Боливия.



Город располагается на холмах на высоте 3660 метров над уровнем моря, откуда открывается панорама, от которой у вас перехватит дыхание. Обязательно найдите время посетить крупнейший в мире солончак Уюни. Небо, отражающееся в тонком слое воды, которая покрывает солончак после дождей – прекрасный фон для селфи.







Бокас-дель-Торо, Панама.



На архипелаге Бокас-дель-Торо каждый найдёт себе развлечение по душе: пешеходные прогулки по нехоженых местам, подводные экскурсии и ночная жизнь, бурлящая до самого рассвета. Настоящим авантюристам предлагаются экскурсии в пещеры с летучими мышами.







Куско, Перу.



Город Куско имеет настолько давнюю историю, что порой его называют колыбелью мира. Ни один турист не должен покинуть Перу, не посетив Мачу-Пикчу – древний город, включённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.







Сан-Карлос-де-Барилоче, Аргентина.



Если вы устали от летней жары, поезжайте в прохладные аргентинские Анды, где для вас уготовано множество приключений на любой вкус. Барилоче прекрасно подходит для любителей активного отдыха, будь то гребля, полёты на параплане, катание на лыжах или скалолазание.







Монтевидео, Уругвай.



Столица Уругвая – динамичный город, славящийся прекрасными ресторанами и развитой ночной жизнью. Любители таких городов, как Нью-Йорк, Барселона и Буэнос-Айрес, по достоинству оценят атмосферу, которая царит в Монтевидео. Повеселитесь на пляжной вечеринке, возьмите урок аргентинского танго в баре или посетите блошиный рынок, где можно отыскать настоящие сокровища.



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