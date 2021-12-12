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Практичный подоконник: 6 альтернативных идей по использованию подоконника


6 практичных идей переделки подоконника

6 практичных идей переделки подоконника

Большинство владельцев квартир, к сожалению, не могут похвастаться огромной площадью своего жилья. В маленькой комнатушке нужно поместить все: кровать, стол, шкаф и многое другое. Но иногда на это просто не хватает места! И тут на помощь приходит… подоконник! Существует очень много способов реорганизовать пространство на подоконнике и сделать его более функциональным. В нашем обзоре мы собрали 6 вариантов того, как можно переделать подоконник.

Подоконник-цветник


Подоконник-цветник

Подоконник-цветник

Самый простой способ использовать подоконник – это расположить на нем цветочные горшки. Если в квартире слишком много цветов, а места мало, то эту проблему можно решить, прикрепив к подоконнику пару балок и, таким образом, сделав его шире.

Подоконник-стол


Подоконник-стол

Подоконник-стол

Стол никогда не будет лишним, особенно, если в доме есть дети, а свободного места для установки дополнительного стола нет. Решить этот вопрос можно, если переделать подоконник, например, в спальне в стол. Для этого нужно расширить столешницу до размеров стандартного стола и – вуаля! Все готово. Под столешницей можно сделать ящики для тетрадей и книг.

Подоконник-комод


Подоконник-комод

Подоконник-комод

Сделать из подоконника комод – это отличная идея, если у вас маленькая квартира.
Достаточно все лишь изготовить выдвижные ящики, в которых легко можно хранить одежду, белье и прочие вещи.

Подоконник-диван


Подоконник-диван

Подоконник-диван

Переделать подоконник в диван – отличная идея. Но не всякий подоконник сгодится для этого. Чтобы спокойно разместить на этом месте диван с большими мягкими подушками, окна должны быть высокими и начинаться на уровне 40-50 см от пола. Такое место станет любимым для каждого члена семьи. Оно идеально подойдет для чтения книг или вышивания.

Подоконник-раковина


Подоконник-раковина

Подоконник-раковина

Раковина в подоконнике – это отличная идея! Какая хозяйка не мечтала мыть посуду и любоваться прекрасным видом из окна? К тому же перенос раковины в зону подоконника поможет сэкономить много места на кухне и обеспечит хозяйку дома дополнительной столешницей.

Подоконник-барная стойка


Подоконник-барная стойка

Подоконник-барная стойка

В кухне или гостиной можно из подоконника сделать барную стойку. Логично дополнить ее высокими стульями, которые помогут воссоздать нужную атмосферу. За такой стойком могут поместиться 2-4 человека.

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Практичный подоконник: 6 альтернативных идей по использованию подоконника

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Практичный подоконник: 6 альтернативных идей по использованию подоконникаПодписаться на мой Instagram
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