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«The Piano Guys» исполняют мелодию, которую узнаёшь с первых нот


«The Piano Guys» исполняют мелодию, которую узнаёшь с первых нот

«The Piano Guys» исполняют мелодию, которую узнаёшь с первых нот

«The Piano Guys» — американская группа, которая исполняет музыку разных направлений на виолончели и фортепьяно. В части композиций эти ребята используют электронную обработку – сводят несколько партий вместе, и создаётся впечатление, что звучат несколько одинаковых инструментов.


«The Piano Guys» стали известны, благодаря своим роликам, опубликованным на YouTube. Они исполняют популярные музыкальные произведения, каверы на песни современных исполнителей и музыку из кинофильмов.

Эту знаменитую мелодию вы точно узнаете с первых нот, и настроение поднимется обязательно. Да и клип просто великолепный!

 

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«The Piano Guys» исполняют мелодию, которую узнаёшь с первых нот

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«The Piano Guys» исполняют мелодию, которую узнаёшь с первых нотПодписаться на мой Instagram
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