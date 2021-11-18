«The Piano Guys» исполняют мелодию, которую узнаёшь с первых нот
«The Piano Guys» — американская группа, которая исполняет музыку разных направлений на виолончели и фортепьяно. В части композиций эти ребята используют электронную обработку – сводят несколько партий вместе, и создаётся впечатление, что звучат несколько одинаковых инструментов.
«The Piano Guys» стали известны, благодаря своим роликам, опубликованным на YouTube. Они исполняют популярные музыкальные произведения, каверы на песни современных исполнителей и музыку из кинофильмов.
Эту знаменитую мелодию вы точно узнаете с первых нот, и настроение поднимется обязательно. Да и клип просто великолепный!
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