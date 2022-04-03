С нами не соскучишься!

8 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Самые необычные искусственные языки, которыми пользуются люди сегодня


Самые необычные искусственные языки, которыми пользуются люди сегодня

Самые необычные искусственные языки, которыми пользуются люди сегодня

Искусственные языки создаются с разными целями. Одни – для придания убедительности вымышленному пространству в книге или фильме, другие – для получения нового, простого и нейтрального средства коммуникации, третьи же конструируются для того, чтобы осмыслить и отразить сущность мира. В многообразии искусственных языков легко запутаться. Но можно выделить несколько самых «необычных среди необычных».

Разработанность и «долговечность» каждого языка также сильно варьируется. Некоторые, такие как эсперанто, «живут» уже несколько столетий, другие же, зародившись на интернет-площадках, существуют стараниями их авторов месяц-два.

Для одних искусственных языков разработаны своды правил, а другие состоят из нескольких десятков или сотен слов, призванных продемонстрировать необычность и непохожесть языка на другие и не образующих стройной системы.

Линкос: язык для общения с инопланетянами


Линкос - язык для общения с инопланетянами.

Линкос - язык для общения с инопланетянами.

Язык «линкос» (lingua cosmica) был придуман для контактов с внеземным разумом. Говорить на нем невозможно: «звуков» как таковых в нем нет. Записать его тоже нельзя – в нем нет и графических форм («букв» в нашем понимании).


Он основан на математических и логических принципах. В нем нет синонимов и исключений, используются только самые универсальные категории. Сообщения на линкосе нужно передавать с помощью импульсов разной длины, например, света, радиосигнала, звука.
Язык линкос: главные графические знаки - точки.

Язык линкос: главные графические знаки - точки.

 

Изобретатель линкоса Ханс Фройденталь предлагал устанавливать контакт, передавая сначала главные знаки – точку, «больше» и «меньше», «равно». Дальше объяснялась система счисления. Если стороны поняли друг друга, то коммуникацию можно было усложнить. Линкос – язык начального этапа общения. Если земляне и инопланетяне захотели бы обменяться поэзией, для этого бы пришлось придумывать новый язык.

Это не «готовый» язык, а своего рода каркас – набор базовых правил. Его можно изменять и совершенствовать в зависимости от задачи. Некоторые принципы линкоса применялись для кодификации сообщений, направляемых к звездам солнечного типа.

Сольресоль: самый музыкальный язык


Сольресоль: самый музыкальный язык.

Сольресоль: самый музыкальный язык.

Еще до всплеска популярности искусственных языков французский музыкант Жан Франсуа Сюдр придумал язык «сольресоль», основанный на комбинациях семи нот. Всего в нем около двенадцати тысяч слов – от двусложных до пятисложных. Часть речи определялась по положению ударения.
Записывать тексты на сольресоль можно буквами, нотами или цифрами, их можно рисовать семью цветами. Общаться на нем можно с помощью музыкальных инструментов (проигрывая сообщения), флажков (как в азбуке Морзе) или просто петь или говорить. Есть способы коммуникации на сольресоль, разработанные для глухонемых и слепых.
Способы графического обозначения звуков в языке сольресоль.

Способы графического обозначения звуков в языке сольресоль.

 

Мелодичность этого языка можно представить на примере фразы «я люблю тебя»: на сольресоль это будет «доре миляси доми». Для краткости предлагалось опускать на письме гласные – «dflr» означает «доброта», «frsm» - кот.

Существует даже грамматика сольресоль, снабженная словарем. Она переведена на русский.

Ифкуиль: познать мир с помощью языка


Ифкуиль - язык, основанный на принципе «смыслового сжатия».

Ифкуиль - язык, основанный на принципе «смыслового сжатия».

Одним из самых сложных и в плане грамматики, и в плане письменности считается язык «ифкуиль». Он относится к философским языкам, созданным для максимально точной и быстрой передачи больших объемов информации (принцип «смыслового сжатия»).

Создатель ифкуиля Джон Кихада не ставил своей задачей разработать язык, близкий к естественному. Базируется его творение на принципах логики, психологии и математики. Ифкуиль постоянно совершенствуется: Кихада вплоть до сегодняшнего дня вносит изменения в сконструированный им язык.

Ифкуиль очень сложен в плане грамматики: в нем 96 падежей, а небольшое число корней (около 3600) компенсируется значительным количеством морфем, уточняющих смысл слова. Маленькое слово на ифкуиле на естественный язык можно перевести только с помощью длинной фразы.
И никакой многозначности!

И никакой многозначности!

 

Тексты на ифкуиле предлагается записывать с помощью особых знаков – из соединения четырех основных символов можно составить несколько тысяч. Каждая комбинация указывает и на произношение слова, и на морфологическую роль элемента. Записывать текст можно в любом направлении – и слева направо, и справа налево, но сам автор предлагает запись вертикальной «змейкой» и чтение с левого верхнего угла.

При этом алфавит ифкуиля создан на основе латинского. На латинице построена и упрощенная система письма, позволяющая набирать тексты на компьютере.

Всего в этом искусственном языке 13 гласных звуков и 45 согласных. Многие из них по отдельности легко произносятся, но в тексте образуют с трудом произносимые сочетания. К тому же в ифкуиле есть система тонов, как, например, в китайском.

На ифкуиле не шутят, не создают каламбуры и двусмысленности. Система языка обязывает добавлять к корням специальные морфемы, показывающие преувеличение, преуменьшение, иронию. Это практически идеальный «юридический» язык – без многозначности.

Токипона: самый простой искусственный язык


Токипона - самый простой искусственный язык

Токипона - самый простой искусственный язык

Значительная часть искусственных языков создается намеренно упрощенными, чтобы их можно было быстро и легко выучить. Чемпионом по простоте является «токипона» - в нем 14 букв и 120 слов. Токипону в 2001 г. разработала канадка Соня Элен Киса (Соня Ланг).

Этот язык – почти полная противоположность ифкуилю: он мелодичный, в нем нет падежей и сложных морфем, а самое главное – каждое слово в нем очень многозначно. Одна и та же конструкция может обозначать совершенно разные вещи. Например, «jan li pona» - это «хороший человек» (если мы просто показываем на человека) или «человек чинит» (показываем на водопроводчика).

Одна и та же вещь в токипоне тоже может называться по-разному, в зависимости от отношения к ней говорящего. Так, любитель кофе может назвать его «telo pimaje wawa» («сильная темная жидкость»), а ненавистник – «telo ike mute» («очень плохая жидкость»).
Токипона - язык, который учишь с улыбкой.

Токипона - язык, который учишь с улыбкой.

 

Все наземные млекопитающие в нем обозначаются одним словом – soweli, поэтому кошку от собаки можно отличить, только непосредственно указывая на животное.

Такая многозначность служит обратной стороной простоты токипоны: слова можно выучить за несколько дней, а вот на зазубривание уже сложившихся устойчивые оборотов потребуется намного больше времени. Например, «jan» - это человек. «Jan pi ma sama» - соотечественник. А «сосед по комнате» - «jan pi tomo sama».

У токипоны быстро появились поклонники – сообщество любителей этого языка на Facebook насчитывает несколько тысяч человек. Сейчас даже есть токипоно-русский словарь и грамматики этого языка.
Токипона азбука в картинках.

Токипона азбука в картинках.

 

Интернет позволяет выучить практически любой искусственный язык и найти единомышленников. А вот в реальной жизни курсы искусственных языков почти отсутствуют. Исключение составляют группы изучающих эсперанто – самый популярный на сегодняшний день международный вспомогательный язык.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Самые необычные искусственные языки, которыми пользуются люди сегодня

И не забудьте:
Самые необычные искусственные языки, которыми пользуются люди сегодняПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх