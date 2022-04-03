Самые необычные искусственные языки, которыми пользуются люди сегодня
Искусственные языки создаются с разными целями. Одни – для придания убедительности вымышленному пространству в книге или фильме, другие – для получения нового, простого и нейтрального средства коммуникации, третьи же конструируются для того, чтобы осмыслить и отразить сущность мира. В многообразии искусственных языков легко запутаться. Но можно выделить несколько самых «необычных среди необычных».
Разработанность и «долговечность» каждого языка также сильно варьируется. Некоторые, такие как эсперанто, «живут» уже несколько столетий, другие же, зародившись на интернет-площадках, существуют стараниями их авторов месяц-два.
Для одних искусственных языков разработаны своды правил, а другие состоят из нескольких десятков или сотен слов, призванных продемонстрировать необычность и непохожесть языка на другие и не образующих стройной системы.
Линкос: язык для общения с инопланетянами
Линкос - язык для общения с инопланетянами.
Язык «линкос» (lingua cosmica) был придуман для контактов с внеземным разумом. Говорить на нем невозможно: «звуков» как таковых в нем нет. Записать его тоже нельзя – в нем нет и графических форм («букв» в нашем понимании).
Он основан на математических и логических принципах. В нем нет синонимов и исключений, используются только самые универсальные категории. Сообщения на линкосе нужно передавать с помощью импульсов разной длины, например, света, радиосигнала, звука.
Язык линкос: главные графические знаки - точки.
Изобретатель линкоса Ханс Фройденталь предлагал устанавливать контакт, передавая сначала главные знаки – точку, «больше» и «меньше», «равно». Дальше объяснялась система счисления. Если стороны поняли друг друга, то коммуникацию можно было усложнить. Линкос – язык начального этапа общения. Если земляне и инопланетяне захотели бы обменяться поэзией, для этого бы пришлось придумывать новый язык.
Это не «готовый» язык, а своего рода каркас – набор базовых правил. Его можно изменять и совершенствовать в зависимости от задачи. Некоторые принципы линкоса применялись для кодификации сообщений, направляемых к звездам солнечного типа.
Сольресоль: самый музыкальный язык
Сольресоль: самый музыкальный язык.
Еще до всплеска популярности искусственных языков французский музыкант Жан Франсуа Сюдр придумал язык «сольресоль», основанный на комбинациях семи нот. Всего в нем около двенадцати тысяч слов – от двусложных до пятисложных. Часть речи определялась по положению ударения.
Записывать тексты на сольресоль можно буквами, нотами или цифрами, их можно рисовать семью цветами. Общаться на нем можно с помощью музыкальных инструментов (проигрывая сообщения), флажков (как в азбуке Морзе) или просто петь или говорить. Есть способы коммуникации на сольресоль, разработанные для глухонемых и слепых.
Способы графического обозначения звуков в языке сольресоль.
Мелодичность этого языка можно представить на примере фразы «я люблю тебя»: на сольресоль это будет «доре миляси доми». Для краткости предлагалось опускать на письме гласные – «dflr» означает «доброта», «frsm» - кот.
Существует даже грамматика сольресоль, снабженная словарем. Она переведена на русский.
Ифкуиль: познать мир с помощью языка
Ифкуиль - язык, основанный на принципе «смыслового сжатия».
Одним из самых сложных и в плане грамматики, и в плане письменности считается язык «ифкуиль». Он относится к философским языкам, созданным для максимально точной и быстрой передачи больших объемов информации (принцип «смыслового сжатия»).
Создатель ифкуиля Джон Кихада не ставил своей задачей разработать язык, близкий к естественному. Базируется его творение на принципах логики, психологии и математики. Ифкуиль постоянно совершенствуется: Кихада вплоть до сегодняшнего дня вносит изменения в сконструированный им язык.
Ифкуиль очень сложен в плане грамматики: в нем 96 падежей, а небольшое число корней (около 3600) компенсируется значительным количеством морфем, уточняющих смысл слова. Маленькое слово на ифкуиле на естественный язык можно перевести только с помощью длинной фразы.
И никакой многозначности!
Тексты на ифкуиле предлагается записывать с помощью особых знаков – из соединения четырех основных символов можно составить несколько тысяч. Каждая комбинация указывает и на произношение слова, и на морфологическую роль элемента. Записывать текст можно в любом направлении – и слева направо, и справа налево, но сам автор предлагает запись вертикальной «змейкой» и чтение с левого верхнего угла.
При этом алфавит ифкуиля создан на основе латинского. На латинице построена и упрощенная система письма, позволяющая набирать тексты на компьютере.
Всего в этом искусственном языке 13 гласных звуков и 45 согласных. Многие из них по отдельности легко произносятся, но в тексте образуют с трудом произносимые сочетания. К тому же в ифкуиле есть система тонов, как, например, в китайском.
На ифкуиле не шутят, не создают каламбуры и двусмысленности. Система языка обязывает добавлять к корням специальные морфемы, показывающие преувеличение, преуменьшение, иронию. Это практически идеальный «юридический» язык – без многозначности.
Токипона: самый простой искусственный язык
Токипона - самый простой искусственный язык
Значительная часть искусственных языков создается намеренно упрощенными, чтобы их можно было быстро и легко выучить. Чемпионом по простоте является «токипона» - в нем 14 букв и 120 слов. Токипону в 2001 г. разработала канадка Соня Элен Киса (Соня Ланг).
Этот язык – почти полная противоположность ифкуилю: он мелодичный, в нем нет падежей и сложных морфем, а самое главное – каждое слово в нем очень многозначно. Одна и та же конструкция может обозначать совершенно разные вещи. Например, «jan li pona» - это «хороший человек» (если мы просто показываем на человека) или «человек чинит» (показываем на водопроводчика).
Одна и та же вещь в токипоне тоже может называться по-разному, в зависимости от отношения к ней говорящего. Так, любитель кофе может назвать его «telo pimaje wawa» («сильная темная жидкость»), а ненавистник – «telo ike mute» («очень плохая жидкость»).
Токипона - язык, который учишь с улыбкой.
Все наземные млекопитающие в нем обозначаются одним словом – soweli, поэтому кошку от собаки можно отличить, только непосредственно указывая на животное.
Такая многозначность служит обратной стороной простоты токипоны: слова можно выучить за несколько дней, а вот на зазубривание уже сложившихся устойчивые оборотов потребуется намного больше времени. Например, «jan» - это человек. «Jan pi ma sama» - соотечественник. А «сосед по комнате» - «jan pi tomo sama».
У токипоны быстро появились поклонники – сообщество любителей этого языка на Facebook насчитывает несколько тысяч человек. Сейчас даже есть токипоно-русский словарь и грамматики этого языка.
Токипона азбука в картинках.
Интернет позволяет выучить практически любой искусственный язык и найти единомышленников. А вот в реальной жизни курсы искусственных языков почти отсутствуют. Исключение составляют группы изучающих эсперанто – самый популярный на сегодняшний день международный вспомогательный язык.
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