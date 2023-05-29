10 убийственных ароматов от комаров

Летом хочется оставаться на свежем воздухе как можно дольше, вдоволь нагуляться по паркам, насладиться свежей зеленью и распускающимися цветами. Однако даже самый прекрасный отдых могут испортить назойливые комары.



Предлагаем 10 рецептов натуральных ароматов, чтобы комары не помешали вам ощутить всю прелесть лета.









Ванилин

Эфирные масла аниса, гвоздики, базилика

Ветки бузины

Гвоздика

Ветки можжевельника

Кедровое масло

Отвар полыни

Ромашка

Отвар пырея

Листья базилика