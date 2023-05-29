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10 убийственных ароматов от комаров

Летом хочется оставаться на свежем воздухе как можно дольше, вдоволь нагуляться по паркам, насладиться свежей зеленью и распускающимися цветами. Однако даже самый прекрасный отдых могут испортить назойливые комары.

Предлагаем 10 рецептов натуральных ароматов, чтобы комары не помешали вам ощутить всю прелесть лета.

10 убийственных ароматов от комаров

Ванилин


10 убийственных ароматов от комаров

Смешать ванилин с детским кремом в пропорции 1:10 и обработать все открытые части тела. Также можно развести ванилин в воде, а затем этот раствор распылить на открытые участки кожи и одежду.

Эфирные масла аниса, гвоздики, базилика


10 убийственных ароматов от комаров

Эфирные масла гвоздики, базилика, аниса, эвкалипта помогут отпугнуть комаров, если смазать ими открытые участки кожи (5–10 капель на стакан воды) или брызнуть на источник огня — в камин, костер, на аромалампу или разогретую сковороду. Также можно смочить маслом этих растений ватку и положить на подоконник.

Ветки бузины


10 убийственных ароматов от комаров

Свежие ветки бузины поставьте в комнату — они отпугивают комаров так же, как и запах листьев томата. Будьте осторожны, резкий запах бузины может помешать сну, поэтому на ночь букет лучше вынести из спальни.

Гвоздика


10 убийственных ароматов от комаров

Возьмите 5 г гвоздики на стакан воды, прокипятите 15 минут. 10 капель отвара смешайте с 1 ст. л. любого одеколона и протрите открытые участки тела. И 2 часа можно гулять спокойно: комары и мошки будут облетать вас стороной.

Ветки можжевельника


10 убийственных ароматов от комаров

Если вы решили посидеть на природе, бросьте в костер веточки можж​евельника.

Кедровое масло


10 убийственных ароматов от комаров

Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов.

Отвар полыни


10 убийственных ароматов от комаров

Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, если умыться отваром из корней полыни (горсть рубленых корней залить 1,5 л воды, довести до кипения, настоять 20–30 минут).

Ромашка


10 убийственных ароматов от комаров

Старое народное средство против комаров — персидская, далматская или кавказская ромашка (она же пиретрум). Сушеные соцветия, стебли и листья этих видов ромашки, измельченные в порошок, поражают нервные клетки насекомых. Достаточно разложить по квартире или дому несколько букетиков ромашки.

Отвар пырея


10 убийственных ароматов от комаров

В старину для отпугивания комаров и других насекомых-кровососов применяли отвар корней пырея — одного из самых распространенных сорняков. Горсть рубленых корней пырея залейте 1,5 л воды и вскипятите до 3 раз, чтобы отвар получил светло-желтый цвет. Умойте этим отваром лицо и руки, и ни один комар к вам не пристанет.

Листья базилика


10 убийственных ароматов от комаров

Можно использовать мелко нарезанные свежие листья и цветки черемухи или базилика — положить в комнате или натереть открытые участки тела.

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