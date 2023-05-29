10 убийственных ароматов от комаров

Летом хочется оставаться на свежем воздухе как можно дольше, вдоволь нагуляться по паркам, насладиться свежей зеленью и распускающимися цветами. Однако даже самый прекрасный отдых могут испортить назойливые комары.
Предлагаем 10 рецептов натуральных ароматов, чтобы комары не помешали вам ощутить всю прелесть лета.
Ванилин
Смешать ванилин с детским кремом в пропорции 1:10 и обработать все открытые части тела. Также можно развести ванилин в воде, а затем этот раствор распылить на открытые участки кожи и одежду.
Эфирные масла аниса, гвоздики, базилика
Эфирные масла гвоздики, базилика, аниса, эвкалипта помогут отпугнуть комаров, если смазать ими открытые участки кожи (5–10 капель на стакан воды) или брызнуть на источник огня — в камин, костер, на аромалампу или разогретую сковороду. Также можно смочить маслом этих растений ватку и положить на подоконник.
Ветки бузины
Свежие ветки бузины поставьте в комнату — они отпугивают комаров так же, как и запах листьев томата. Будьте осторожны, резкий запах бузины может помешать сну, поэтому на ночь букет лучше вынести из спальни.
Гвоздика
Возьмите 5 г гвоздики на стакан воды, прокипятите 15 минут. 10 капель отвара смешайте с 1 ст. л. любого одеколона и протрите открытые участки тела. И 2 часа можно гулять спокойно: комары и мошки будут облетать вас стороной.
Ветки можжевельника
Если вы решили посидеть на природе, бросьте в костер веточки можжевельника.
Кедровое масло
Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов.
Отвар полыни
Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, если умыться отваром из корней полыни (горсть рубленых корней залить 1,5 л воды, довести до кипения, настоять 20–30 минут).
Ромашка
Старое народное средство против комаров — персидская, далматская или кавказская ромашка (она же пиретрум). Сушеные соцветия, стебли и листья этих видов ромашки, измельченные в порошок, поражают нервные клетки насекомых. Достаточно разложить по квартире или дому несколько букетиков ромашки.
Отвар пырея
В старину для отпугивания комаров и других насекомых-кровососов применяли отвар корней пырея — одного из самых распространенных сорняков. Горсть рубленых корней пырея залейте 1,5 л воды и вскипятите до 3 раз, чтобы отвар получил светло-желтый цвет. Умойте этим отваром лицо и руки, и ни один комар к вам не пристанет.
Листья базилика
Можно использовать мелко нарезанные свежие листья и цветки черемухи или базилика — положить в комнате или натереть открытые участки тела.
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