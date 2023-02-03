С нами не соскучишься!

8 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    У женщин крайне редко есть нравственные принципы и они, как правило, относятся к женщинам с непривлекательным лицом. ...Редкие фотопортре...
  • Виктория Иванова
    Есть категория людей, которые любят говно, как навозные мухи, но при этом, они не способны создать ни только гениальн...8 откровенных фак...
  • Александр Стародубцев
    растительное масло в воду к кипящим макаронам? Автор очевидно не знает, что масло легче воды и будет только на поверх...10 секретов от ит...

Что делать если батарея плохо греет

Промойте радиатор отопления, не снимая её с места! Это необходимо делать периодически, так как грязь внутри забивает её и не позволяет горячей воде равномерно проходить по трубам, из-за чего батарея плохо греет.
Перекройте кран подачи воды сверху и снизу.

Что делать если батарея плохо греет

Теперь сбоку открутите одну гайку сверху. Не заденьте следующую деталь: под ней находится прокладка, которую придется менять, если вы случайно снимите её.

Что делать если батарея плохо греет

Теперь слегка откройте кран подачи воды сверху, дайте воде немного стечь. Выключите, вылейте в таз. Снова откройте кран, пролейте, выключите. Сделайте так, по меньшей мере, 3 раза.

Что делать если батарея плохо греет

Затем закрутите гайку обратно. Открутите снизу. Повторите процедуру: откройте кран подачи воды снизу, пролейте пару раз, выключите. Чтобы вода не брызгала на стены, подставьте обычную доску.

Что делать если батарея плохо греет

Когда вы пропустили воду через оба крана, закрутите гайки плотно, откройте краны. Теперь вода будет подаваться нормально, без задержек из-за скопившейся грязи внутри!

Что делать если батарея плохо греет

Подробнее о том, как прочистить батарею, не снимая её, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Батареясоветы

Картина дня

наверх