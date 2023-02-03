Что делать если батарея плохо греет

Промойте радиатор отопления, не снимая её с места! Это необходимо делать периодически, так как грязь внутри забивает её и не позволяет горячей воде равномерно проходить по трубам, из-за чего батарея плохо греет.

Перекройте кран подачи воды сверху и снизу.







Теперь сбоку открутите одну гайку сверху. Не заденьте следующую деталь: под ней находится прокладка, которую придется менять, если вы случайно снимите её.







Теперь слегка откройте кран подачи воды сверху, дайте воде немного стечь. Выключите, вылейте в таз. Снова откройте кран, пролейте, выключите. Сделайте так, по меньшей мере, 3 раза.







Затем закрутите гайку обратно. Открутите снизу. Повторите процедуру: откройте кран подачи воды снизу, пролейте пару раз, выключите. Чтобы вода не брызгала на стены, подставьте обычную доску.







Когда вы пропустили воду через оба крана, закрутите гайки плотно, откройте краны. Теперь вода будет подаваться нормально, без задержек из-за скопившейся грязи внутри!







Подробнее о том, как прочистить батарею, не снимая её, смотрите в видео ниже:



