Что нужно сделать с цветами чтобы они цвели до зимы

На своём участке садоводы-любители высаживают огромное количество разных красивых цветов. Однако уже к середине лета многие цветы перерастают и становятся не такими красивыми. Но можно сделать так, чтобы цветение продлилось до самой зимы — а кустики стали ещё пышнее и крепче!







Для этого все переросшие цветы следует безжалостно постричь примерно наполовину.







Не бойтесь: такая обрезка только простимулирует цветок дать больше побегов и выпустить новые цветочки.







Не забудьте после обрезки дать подкормку, чтобы цветы радовали вас яркими красками!







Подробнее о том, как продлить цветение, смотрите в видео ниже:



