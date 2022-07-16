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Что нужно сделать с цветами чтобы они цвели до зимы

На своём участке садоводы-любители высаживают огромное количество разных красивых цветов. Однако уже к середине лета многие цветы перерастают и становятся не такими красивыми. Но можно сделать так, чтобы цветение продлилось до самой зимы — а кустики стали ещё пышнее и крепче!

Что нужно сделать с цветами чтобы они цвели до зимы

Для этого все переросшие цветы следует безжалостно постричь примерно наполовину.

Что нужно сделать с цветами чтобы они цвели до зимы

Не бойтесь: такая обрезка только простимулирует цветок дать больше побегов и выпустить новые цветочки.

Что нужно сделать с цветами чтобы они цвели до зимы

Не забудьте после обрезки дать подкормку, чтобы цветы радовали вас яркими красками!

Что нужно сделать с цветами чтобы они цвели до зимы

Подробнее о том, как продлить цветение, смотрите в видео ниже:


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