Что нужно сделать с цветами чтобы они цвели до зимы

На своём участке садоводы-любители высаживают огромное количество разных красивых цветов. Однако уже к середине лета многие цветы перерастают и становятся не такими красивыми. Но можно сделать так, чтобы цветение продлилось до самой зимы — а кустики стали ещё пышнее и крепче!
Для этого все переросшие цветы следует безжалостно постричь примерно наполовину.
Не бойтесь: такая обрезка только простимулирует цветок дать больше побегов и выпустить новые цветочки.
Не забудьте после обрезки дать подкормку, чтобы цветы радовали вас яркими красками!
Подробнее о том, как продлить цветение, смотрите в видео ниже:
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