 Как избавиться от неприятного запаха в шкафу

Причин для появления неприятного запаха из гардеробного шкафа много. Это и скопление грязной одежды, и отсутствие правильной вентиляции, и хранение в закрытом пространстве недосушенных вещей.

С проблемой могут столкнуться даже самые чистоплотные хозяйки, например, злоупотребляя порошком во время стирки. Для борьбы и профилактики повторного появления запаха сырости следует провести целый комплекс мер по организации стирки, хранения и проветривания шкафа.





Полная ревизия содержимого

Организация проветривания

Уксус и лимонная кислота для дезинфекции

Соль и чай от повышенной влажности

Противогрибковые средства от плесени

Фильтры из угля и соды

Саше для приятного аромата

Первый и наиболее простой шаг на пути к свежести в гардеробе – ревизия и уборка. В большинстве случаев уже одна влажная уборка способна устранить причину зловония.Шифоньер полностью освобождают от вещей, проверяют на наличие плесени, насекомых и грызунов. Особенно внимательно осматривают пространство за шкафом.Боковые поверхности, дверцы и полки моют с применением бытовой химии или раствора уксуса. После влажной уборки гардероб должен просохнуть. Для этого его оставляют на несколько часов с распахнутыми дверцами.Одежду сортируют, перестирывают и сушат на свежем воздухе. Несезонные вещи убирают в вакуумные пакеты.Вещи, которые лежат без носки более двух лет, убирают на хранение в кладовку или другое удаленное место.При повторном заполнении шкафа важно разграничить места для хранения чистой одежды и предметов ежедневной носки.Причиной появления специфического амбре в платяном шкафу помимо пыли, грязи и насекомых может стать неправильное хранение вещей. Забитые битком, переполненные ящики полностью лишены возможности естественного проветривания. При раскладке вещей важно оставлять немного свободного пространство, чтобы одежда могла «дышать». Обеспечить дополнительную циркуляцию воздуха помогут несколько простых приемов:Во время ухода из дома следует оставлять дверцы шкафов распахнутыми.Для быстрого «разгона» застоявшегося воздуха можно использовать фен.При заказе и сборке мебели целесообразно просверлить несколько небольших отверстий в задней стенке шкафа или запланировать выведение воздухоотвода через потолок гардероба.Если шкаф установлен в плохо проветриваемой комнате, например, в гардеробной без окна, вопрос с воздухообменом поможет решить установка комнатной приточной вентиляции – бризера. Он не только наполняет пространство свежим воздухом, но и быстро справляется с неприятными запахами.Растворы уксуса и лимонной кислоты достаточно активно используются для борьбы с загрязнениями на кухне и в ванной, однако с устранением неприятных запахов справляются не хуже.Раствор уксуса можно добавить в воду во время мытья шкафов или полоскания залежалого белья. Он перебьет запах сырости, табака и лекарств, а после за несколько минут выветрится сам. Также быстро уксус и лимонная кислота справляются со «следами» животных и запахом от ботинок.Если шкаф используется для хранения уличной одежды или обуви, повышенная влажность и, как следствие, запах сырости появляются достаточно быстро. Чтобы предупредить образование плесени и убрать неприятный аромат, по углам ящиков расставляют емкости с поваренной солью.Наравне с солью справиться с излишками влаги помогают обычные чайные пакетики. Менять их придется раз в неделю, при этом о запахе сырости можно будет забыть надолго.Если под действием влаги на стенках шкафа все же начала расти плесень, помогут противогрибковые препараты для мебели. Специально разработанные составы полностью безопасны для лака и древесины. Спреи и полироли помогут устранить грибок на несколько месяцев.Однако для предупреждения его повторного появления важно сразу после обработки шкафа заняться вопросом вентиляции и снижения уровня влажности. Возможно, потребуется передвинуть шифоньер подальше от «мокрой» зоны.Благодаря пористой структуре, уголь считается одним из лучших адсорбционных средств. Он способен поглощать большинство загрязнений, а также нейтрализовать запахи. Активированный уголь засыпают в мешочек из пропускающей воздух ткани и оставляют в шкафу на несколько дней.В компании с пищевой содой активированный уголь способен победить запах нафталина, который некоторые до сих пор применяют для борьбы с молью.Чтобы наполнить убранный шкаф приятным ароматом, можно подобрать несколько саше для платяных шкафов. В продаже есть цитрусовые, хвойные, цветочные композиции и сборные миксы. При желании собрать нужную ароматическую палитру можно самостоятельно.Пригодятся эфирные масла, высушенная цедра, лепестки, хвоя и другие подручные материалы. Для оформления самодельного саше используют небольшие бумажные конвертики или мешочки из холщовой ткани.При борьбе со зловонием важно отказаться от маскирующих, но не устраняющих запахи средств. Освежители воздуха, ароматизаторы, помещенные в антресоль с залежалыми вещами, будут вызывать еще больший обонятельный дискомфорт. Чтобы эффект свежести радовал как можно дольше, стоит устранить первопричину затхлости и регулярно проводить ревизию содержимого шкафов.