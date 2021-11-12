Маркетинг эпохи царя: какой была реклама техники в дореволюционной России

Примечательно, что реклама в Царской России была на удивление сильно развита. Красочные постеры конца XIX-начала XX века словно энциклопедия отражают дух и потребительскую культуру той далекой эпохи. Даже полтора века назад товаров и услуг в нашей стране было настолько много, что бизнесмены активно заказывали изготовление рекламы у художников и поэтов.
Казалось бы, какая реклама могла быть больше ста лет назад — поставил вывеску и только. Однако это далеко не так: с конца XIX века в Российской Империи продвижению стали уделять большое внимание. В 1894 году даже вышла книга Николая Плискова «Реклама, ее значение, происхождения и история». На рубеже веков во всех крупных городах повсеместно висели плакаты, рекламирующие тот или иной товар. «Пиарили» все подряд: от иностранных фотоаппаратов и до отечественных конфет и папирос.
Реклама шоколада. | Фото: LiveJournal.
Для того чтобы заинтересовать население маркетологам прошлого приходилось проявлять недюжий талант и креативность. В большинстве случаев реклама была нацелена на зажиточных граждан, ведь купить, например, дорогостоящее музыкальное оборудование мог далеко не каждый.
Все для музыки. | Фото: Красное Знамя.
По информации Novate.ru, для изготовления рекламных постеров часто привлекались именитые художники того времени, такие как Малевич и Родченко. Сочинением лозунгов нередко занимались профессиональные поэты: Маяковский, Есенин и другие. Особо запомнилось сотрудничество Маяковского с Родченко. За несколько лет тандем создал не один десяток броских афиш: от рекламы акционерного общества добровольных полетов «Добролет» до плаката с пропагандскими лозунгами.
Электрификация и контрреволюция. | Фото: История пропаганды.
Особой популярностью пользовалась реклама автомобилей и все, что с ними связано. Несмотря на то, что Российская Империя была на пятом месте по уровню индустриализации в мире, с машинами дела обстояли намного хуже, чем в большинстве развитых стран. В основном предлагались услуги по тюнингу иностранных автомобилей, но иногда рекламировались товары и собственного производства, например, шины.
Реклама шин. | Фото: Красное Знамя.
Как убедить покупателя, что американский автомобиль марки Ford лучше итальянского Fiat — правильно описать его преимущества и обязательно оставить пометку: «лучше для русских дорог». Похоже, уже тогда наши маркетологи поняли, как найти подход к русскому покупателю. И если вы думаете, что каршеринг — это новомодное понятие, то просто посмотрите на этот плакат, предлагающий арендовать «автомобиль-карету».
Прокат автомобилей. | Фото: yandex.ru.
Бензином эти самые автомобили, а еще моторные лодки и аэропланы в большей степени обеспечивало товарищество братьев Нобель.
Товарищество бр. Нобель. | Фото: TUT.by.
Был в нашей стране и собственный автопром. Изготовлением автомобилей и мотоциклов и велосипедов занимался завод «ДУКС».
Завод «ДУКС». | Фото: ИМПЕРИАЛЪ.
С 1910 года в Российской Империи было налажено производство аэропланов. Стоили они баснословных денег, и позволить их себе могли только самые богатые люди страны.
Постройка эропланов. | Фото: st-dialog.ru.
Также была очень развита сельскохозяйственная промышленность. Изготавливали локомобили — паровые силовые установки, турбины и прочее.
Реклама локомобилей. | Фото: yandex.uz.
Процветал при царе и бизнес. Так, особой популярностью в начале XX века пользовались газированные напитки. Чтобы изготовить минералку, нужно было купить специальный аппарат, а затем продавать стакан газировки за целых три рубля.
Аппарат по производству газировки. | Фото: Русский Мир.
Неплохо подзаработать можно было и на шитье. Хорошо продавались американские швейные машинки «Зингер». В конце XIX века печатные машинки были большой редкостью, которое мог позволить себе не каждый писатель или журналист, но со временем эти аппараты сильно подешевели. Но больше всего оплачивался труд фотографов. Это сейчас камера есть в каждом телефоне, а сто лет назад хорошие фотографы ценились на вес золота. Например, «чудо-камера» Kodak стоила порядка 35 рублей, да и найти ее было весьма сложно.
Реклама фотоаппарата Kodak. | Фото: Ferra.ru.
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