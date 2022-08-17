С нами не соскучишься!

8 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • geo u
    Автор весёлый сказочник. Особенно про флаги.25 недавних откры...
  • Ирина Пичугина
    Ну я уж точно не решусь.10 странных газир...
  • Зоя Иманбаева
    к чему этот мусор,закончилисьтемы?:«Крестная мать ко...

Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Мусульманские девушки в день свадьбы выглядят очень нарядно, но при этом свадебный хиджаб должен оставаться хиджабом – открыты могут быть только кисти рук и лицо. Предплечья, шея, уши обязательно должны быть закрыты.


Ткань наряда мусульманской невесты не должна быть прозрачной и не обязательно белой, а сам хиджаб должен быть достаточно свободным. Впрочем, кажется эти ограничения ничуть не портят красоту очаровательных девушек.

1. Великолепная пара


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Подготовка перед самым важным событием в жизни

2. Объятия хной


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Специальные свадебные рисунки хной на руках и ногах невесты

3. Танец горам и ветру


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Счастье невозможно описать словами, про него может рассказать танец

4. Цвет совершенства


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

В платье лавандового цвета нет ни одного изъяна

5. Золотые украшения


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Чем больше невеста надевала украшений, тем она становилась красивее

6. Цвет страсти и огня


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Колоритная пара, где девушка одета в красный хиджаб

7. Гармония белых линий


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Сочетание белого цвета и современного покроя

8. Свадебный букет


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Простой букет из белых роз придает образу невесты невинности

9. Шлейф свадебного платья


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Подол свадебного хиджаба дополняет образ невесты

10. Счастливая новобрачная


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Через несколько минут в объятиях законного мужа

11. Темный михенди


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Украшения и яркий макияж дополняют стиль восточного платья

12. Традиционный белый цвет


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Спускающийся до пола и стелющийся по его поверхности шлейф белого платья

13. Бирюза


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Небесно-голубой убор таинственной незнакомки

14. Нежный облик


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Девушка в белом одеянии

15. Восточная роскошь


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Россыпи камней по всей одежде нареченой

16. Золотом по синему


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Искусственные цветы с камнями и темно-синий струящийся наряд

17. Африканская свадьба


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Невеста в окружении дружек

18. Роза


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Хиджаб в темно-розовых тонах

19. Молодожены


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Для создания крепкой семьи требуется два любящих сердца

20. Почти готова


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Девушка, покрытая с ног до головы бордовым одеянием

21. Хиджаб


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

В некоторых странах этот наряд является традиционным

22. Взгляд из под покрывала


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Глаза могут рассказать очень много о человеке

23. Мактуб


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Так было предначертано

24. Задумчивый образ


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Хиджаб позволяет открывать кисти рук и ног

25. Жемчужная невеста


Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Традиционно украшали вышивкой с добавлением жемчужин

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!
:)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх