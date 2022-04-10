10 вещей, которые есть только у очень богатых людей

Роскошная домашняя библиотека.
Что и говорить богатые люди живую жизнь, непохожей на жизнь большинства людей. Они общаются только с людьми своего круга, живут в закрытом районе, их дети ходят в частные школы, а в свободное время отправляются с клюшкой на поле для гольфа. А ещё в их домах есть вещи, которые могут себе позволить единицы. В этом обзоре о вещах, которые скрываются за забором фешенебельных домов богатых людей.
1. Домашняя библиотека
Просто роскошь: домашняя библиотека.
Библиотека в доме богатого человека существенно отличается от библиотеки в доме простого обывателя. Как правило, богатые люди скупают редкие, старые и очень дорогие книги. Вот только зачастую они никогда их не читают.
2. Баскетбольная площадка, бильярд и боулинг
Просто роскошь: баскетбольная площадка и боулинг.
Безусловно, каждый поклонник активного образа жизни и баскетбола в частности может выйти на общественный стадион, чтобы побросать мяч в корзину. Для богатых людей проблемы поиска стадиона поблизости с домом не существует – баскетбольная площадка у многих из них находится в собственном доме. А у некоторых в доме есть ещё бильярд и боулинг.
3. Прислуга
Просто роскошь: прислуга.
Сегодня прислуга есть в домах только очень богатых людей. Исключение составляет, пожалуй, только Азия, где прислуга есть даже в семьях среднего класса.
4. Яхта
Просто роскошь: яхта.
Если у человека есть собственная яхта (не лодка, а самая настоящая яхта), то он может считать себя настоящим богачом.
5. Бассейн
Просто роскошь: бассейн.
Человек среднего достатка вряд ли сможет позволить бассейн в собственном доме – уж очень дорогой он в содержании. Крытый бассейн в доме или открытый бассейн с подогревом на приусадебной территории – прерогатива богатых.
6. Дорожки с подогревом
Просто роскошь: дорожки с подогревом.
На самом деле дорожки с подогревом – это не излишество, а весьма полезна и приятная функция. В этом случае зимой не придётся чистить дорожки от снега и льда. Правда, удовольствие это не из дешёвых.
7. Домашний кинотеатр
Просто роскошь: домашний кинотеатр.
Безусловно, сегодня плоские телевизоры с большим экраном сегодня есть у многих. И только у очень богатых людей дома есть настоящий домашний кинотеатр – с огромным экраном, отличной аудиосистемой и удобными креслами.
8. Вооружённая охрана
Просто роскошь: вооружённая охрана.
Большинство обывателей её даже не заметят. Но на самом деле вооружённая охрана есть практически у всех состоятельных людей.
9. Гостевой дом
Просто роскошь: гостевой дом.
У каждого уважающего себя богатого человека на приусадебном участке обязательно есть гостевой дом. Ведь друзья, родственники и просто гости достойны куда лучшего, чем просто отдельная кровать или даже комната.
10. Встроенный холодильник
Просто роскошь: встроенный холодильник.
Как правило, на кухне у богатых людей не увидишь холодильника. Но он там все же есть, просто скрыт за красивым кухонным фасадом.
БОНУС
Позолоченный унитаз. Просто потому, что это по карману.
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