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Как быстро отмыть кухню от липкого жира

Плитка на кухне пачкается во время готовки, и на ней остаются капли липкого жира, которые никак не хотят исчезать. Воспользуйтесь одним хитрым способом: тереть ничего не нужно — жир растворится сам!

Как быстро отмыть кухню от липкого жира

В 100 мл воды влейте 3 ст. л. любого жидкого средства для мытья посуды. Перелейте раствор в бутылочку с пульверизатором. Разбрызгайте средство на плитку.

Как быстро отмыть кухню от липкого жира

Сверху приклейте полоски из самой дешёвой туалетной бумаги. Чтобы они лучше держались, дополнительно разбрызгайте ещё немного средства. Повторите так на всей плитке.

Как быстро отмыть кухню от липкого жира

Через 15 минут уберите туалетную бумагу и просто протрите плитку губкой — она будет чистой и без липкого жира!

Как быстро отмыть кухню от липкого жира
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