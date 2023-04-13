Как быстро отмыть кухню от липкого жира

Плитка на кухне пачкается во время готовки, и на ней остаются капли липкого жира, которые никак не хотят исчезать. Воспользуйтесь одним хитрым способом: тереть ничего не нужно — жир растворится сам!







В 100 мл воды влейте 3 ст. л. любого жидкого средства для мытья посуды. Перелейте раствор в бутылочку с пульверизатором. Разбрызгайте средство на плитку.







Сверху приклейте полоски из самой дешёвой туалетной бумаги. Чтобы они лучше держались, дополнительно разбрызгайте ещё немного средства. Повторите так на всей плитке.







Через 15 минут уберите туалетную бумагу и просто протрите плитку губкой — она будет чистой и без липкого жира!





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