«Картины для университета» Климта вызвали бурю негодования у современников

Густав Климт. Медицина. Центральная фигура – Гигиея. Фрагмент | Фото: gallerix.ru
99 лет назад ушел из жизни один из величайших живописцев рубежа ХIХ-ХХ вв., основоположник европейского модерна Густав Климт. Сейчас его картины входят в десятку самых дорогих в мире, а при жизни художника обвиняли в извращенности вкусов и непристойности. Громкий скандал разразился вокруг серии «Картин для университета» (или «Факультетских картин») – после того, как Климт выполнил заказ, 87 профессоров подписались под прошением о запрете этих работ и отмене заказа.
Знаменитый австрийский художник Густав Климт | Фото: allomir.com
В конце ХIХ в. Густав Климт был чрезвычайно популярным художником в Вене и лидером австрийского авангарда: в 1897 г. он возглавил Венский Сецессион – группу живописцев, оппозиционных академической традиции. В 1894 г. ему предложили заняться оформлением Венского университета: художнику предстояло написать 3 полотна, которые должны были украсить потолок большого актового зала главного здания Венского университета.
Г. Климт. Философия. Фотографии | Фото: artcontext.info и gallerix.ru
В 1900 г. на выставке Сецессиона Климт презентовал первую работу – «Философия», после чего разразился скандал. 87 профессоров поставили свои подписи под письмом, направленным в Министерство образования, где они обвинили художника в том, что он «выражает неясные идеи с помощью неопределенных форм» и потребовали забрать у него заказ. Интересно то, что в том же году картину «Философия» удостоили золотой медали на Всемирной выставке в Париже.
Г. Климт. Медицина. Копии | Фото: gallerix.ru
В 1903 г. Климт представил на суд общественности еще две незавершенные работы той же серии – «Медицина» и «Юриспруденция», чем опять спровоцировал скандал. Во-первых, критики обвиняли художника в том, что в этих работах он нарушил законы колорита и композиции. Во-вторых, ученые мужи восприняли изображенное как вызов господствовавшим представлениям о науке и знании. Вместо провозглашения торжества разума в «Философии» Климт запечатлел бессилие человека перед судьбой, а в «Медицине» вместо прославления науки – могущество болезни и торжество смерти. Гигиея – богиня здоровья – стоит спиной ко всему человечеству, и больше напоминает не аллегорию ученого просвещения, а роковых женщин с других картин Климта.
Г. Климт. Медицина. Фотографии | Фото: artcontext.info и artchive.ru
Сам художник в каталоге давал такие пояснения картине «Философия»: «Слева – группа фигур: Начало жизни, Зрелость и Увядание. Справа – шар, олицетворяющий тайну. Внизу появляется освещенная фигура: Знание». Люди на этой картине как будто безвольно плывут куда-то, повинуясь потоку жизни и року. Художник изобразил человека как раба своего естества, одержимого болью и бессильного перед смертью. Ученые ожидали получить жизнеутверждающие работы о торжестве света и разума, а вместо этого увидели страх смерти, бессилие науки перед неотвратимыми силами Рока и победу тьмы над всем живым.
Г. Климт. Юриспруденция. Фотографии | Фото: artcontext.info и gklimt.ru
Климт, пребывая под влиянием идей Ницше и Шопенгауэра, изобразил смятение и страх современного человека перед шопенгауэровским «миром как желанием, как слепой силой, которая в вечном круговороте рождается, любит и умирает». При этом темы болезней, старости и смерти не были для художника запретными – он нередко изображал их во всем безобразии, за что его обвиняли в цинизме. И «Медицину», и «Юриспруденцию» заклеймили за уродство, «чрезмерную извращенность» и назвали порнографическими.
Художник, чьи картины нередко провоцировали скандал в обществе | Фото: gklimt.ru
Впрочем, подобные обвинения Климт слышал в свой адрес не впервые. Говорили, что его картинами можно иллюстрировать работы Фрейда, что изображенные им женщины смотрят так, будто хотят кастрировать мужчин, что женская красота – такой, какой ее видит Климт – уничтожит весь мир, и мужчин в первую очередь. Его спрашивали: «Судя по Вашим картинам, Вы убеждены в том, что все зло – от женщин и их разнузданной сексуальности?».
Густав Климт | Фото: bbci.co.uk
Скандал, вызванный «непристойными» картинами, обсуждался даже в Парламенте. В защиту Климта выступил только один ученый – профессор истории искусств Венского университета Франц фон Викхофф, который даже посвятил этому вопросу свою лекцию на тему «Что безобразно?». Единственным выходом художник посчитал вернуть университету аванс, а картины забрать себе. Позже он продал «университетскую серию» частным коллекционерам.
Знаменитый австрийский художник Густав Климт | Фото: s.imajino.com
К сожалению, во время Второй мировой войны замок в Австрии, в котором хранились все «Картины для университета», сожгли нацисты. И судить об этих работах Климта мы можем лишь по нескольким черно-белым фотографиям невысокого качества и копиям картин.
Г. Климт. Картины для университета. Фотографии | Фото: gklimt.ru
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