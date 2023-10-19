Церковь Гамбола - единственный храм, где разрешено пить алкоголь во время службы

Церковь Габола в ЮАР.
"Молись господу нашему и передай рюмку" - вот девиз новоиспеченной церкви, расположенной в пригороде Йоханнесбурга. Эта церковь называется Габола, что в переводе с местного языка переводится как "распитие." Популярность этой церкви просто ошеломляет - новые прихожане появляются каждый день. А все дело в том, что церковь Габола не только не запрещает пить алкогольные напитки во время службы, но даже поощряет это.
Африка в последнее время стала тем местом, где новые религии появляются с завидной регулярностью. Изобретению местных жителей нет предела: стоит вспомнить, как относительно недавно стала известна история о "священнике", который окроплял прихожан "святым" спреем от комаров, заставлял их пить моторное масло и "консультировался" с Богом по телефону. Но в церкви Габола, несмотря на ее безусловную наивность и дерзость, есть то, что действительно нравится местным жителям.
Здесь можно молиться и пить алкоголь одновременно.
Священником новоиспеченной церкви является местный житель Циеци Макити (Tsietsi Makiti). Все обвинения в том, что церковь и алкоголь несовместимы он резко осуждает, аргументируя это тем, что церковь может и не осуждает распития алкоголя, но при этом она также осуждает пьяниц или просто выпивших людей, для которых двери церкви получаются всегда закрытыми. Если добрый прихожанин, который верит в Бога, живет по заповедям, но просто иногда выпивает рюмочку-другую, да даже если и много выпивает, но разве это повод делать его изгоем в церкви? Не в силах бороться с канонами церкви, Циеци пришел к выводу, что надо просто создать свою собственную церковь, где будут рады каждому выпивохе.
Каждый прихожанин может пить именно тот напиток, который нравится ему больше всего.
"Те, кого называют пьяницами, приходите в нашу церковь, - говорит Циеци. - Это то место, где люди могут собраться, обсуждать Господа нашего и никто их при этом не осудит за то, что они пьют алкоголь. Я просто хочу сказать, что у нас безопасное место, где никто никого не осуждает."
Интересно, что Циеци основал свою церковь Габола всего два месяца назад, а у нее уже насчитывается 500 прихожан и более 2000 людей решили креститься в этой церкви. Почему так много? Циеци придумал совершенно простой и в то же время неимоверно популярный в местных кругах способ привлечь людей: он предложил крестить, используя тот алкогольный напиток, который по душе прихожанину. Если тебе нравится пиво, то и крещение будет проходить с использованием пива. Нравится сидр или вино? Будь готов, что тебя окропят не просто водой, а именно тем, что тебе нравится.
В церкви рады всем, но женщинам и детям пока запрещено появляться на службах.
Более того, Циеци получает приглашения открыть подобные церкви по всей стране. "Эта церковь также молится за твои любимые алкогольные напитки перед самой службой. Если бы в наших тавернах присутствовало больше Бога, мы бы смогли воочию наблюдать, как слово Божие уберегает народ от совершения преступлений и помогает людям найти любовь в своем сердце."
И Циеци знает о чем говорит. На данный момент встречи церкви Габола проходят в одной из местных таверен, и хозяин чрезвычайно рад такому соседству. "Стоило церкви появиться, количество преступлений и проблем резко сократилось, а людей при этом стало больше," - рассказывает владелец таверны. Однако при этом на службы церкви Габола допускаются не все. "Мы пока не можем разрешить женщинам появляться на наших службах, потому что мы не можем пока быть полностью уверены в наших прихожанах после того, как они выпьют. Они еще не готовы. Нам нужно больше времени, чтобы сформировать у них правильное поведение, - рассказывает Циеци. - Дети тоже не допускаются. Даже если их присылают родители, мы просто отправляем их обратно."
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