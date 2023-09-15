История всегда была нашим проводником в будущее – зная об ошибках прошлого, мы старались не совершить их в настоящем. Ведь тот, кто не учит историю, обречён её повторять. Сегодня в нашей подборке – редкие исторические снимки.
Юный Ян Арчибальд рассматривает финалисток конкурса красоты Miss TV Times.
Лондон. Великобритания. 30 июля 1971 года.
Офицер полиции охраняет вход в аптеку во время наводнения в Онтарио, 1974 год.
Очередь за водкой, 1989 год.
Сергей Бодров-младший и Борис Немцов. Москва, 2001 год.
Со съемок фильма “Любовь и голуби”, 1984 год.
Медиацентр, 1966 год.
Орнелла Мути, 1986 год.
Курт Кобейн, 1988 год.
Мальчик использует видеотелефон, 1964 год.
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Навстречу прошлому: удивительные кадры, которые откроют вам окно в историю
История всегда была нашим проводником в будущее – зная об ошибках прошлого, мы старались не совершить их в настоящем. Ведь тот, кто не учит историю, обречён её повторять. Сегодня в нашей подборке – редкие исторические снимки.
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