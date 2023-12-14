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Индийские сари для современных модниц: Наряды, от которых будет сложно отказаться любой женщине




Что может сделать женщина из простого куска ткани? Разумеется, великолепный наряд. Причем для этого у нее будет не один, а целых 20 способов – примерно столько вариантов одевания сари сегодня известно. Считается, что этот вид бесшовной одежды является одним из наиболее древних, он ведет свое происхождение еще от простых набедренных повязок и упоминается во многих старинных источниках. Современные сари иногда являются настоящими произведениями искусства.

В переводе с санскрита сари означает просто длинный кусок ткани

В переводе с санскрита сари означает просто длинный кусок ткани

 
Первое письменное упоминание сари найдено в древнеиндийском эпосе Махабхарата

Первое письменное упоминание сари найдено в древнеиндийском эпосе Махабхарата

 
По легенде, царь Пандав проиграл в кости все имущество, включая жену. Когда победители хотели надругаться над прекрасной Драупади, они не смогли размотать ее одежду – ткань стала бесконечной.

По легенде, царь Пандав проиграл в кости все имущество, включая жену. Когда победители хотели надругаться над прекрасной Драупади, они не смогли размотать ее одежду – ткань стала бесконечной.

 
В старину по сари можно было однозначно определить принадлежность женщины к определенной касте и ее статус

В старину по сари можно было однозначно определить принадлежность женщины к определенной касте и ее статус

 
Сари красного цвета – это наряд невесты, желтое – недавно родившей женщины, белое одевали вдовы

Сари красного цвета – это наряд невесты, желтое – недавно родившей женщины, белое одевали вдовы

 
Ткань и богатство вышивки отличали знатных женщин от простолюдинок

Ткань и богатство вышивки отличали знатных женщин от простолюдинок

 
В старину в разных районах Индии сари заворачивали по-разному

В старину в разных районах Индии сари заворачивали по-разному

 
Сари представляет собой один прямоугольный кусок ткани, длина которого может варьироваться от 4,5 до 12 метров

Сари представляет собой один прямоугольный кусок ткани, длина которого может варьироваться от 4,5 до 12 метров

 
Основные украшения располагаются на окантовке вдоль верхнего и нижнего краев ткани и на паллу – это край полотна, который свисает с плеча женщины или накидывается на голову

Основные украшения располагаются на окантовке вдоль верхнего и нижнего краев ткани и на паллу – это край полотна, который свисает с плеча женщины или накидывается на голову

 
Под сари одеваются короткая блузка чоли и облегающая юбка - павада или шайя

Под сари одеваются короткая блузка чоли и облегающая юбка - павада или шайя

 
Чоли обычно оставляет открытыми живот и часть спины

Чоли обычно оставляет открытыми живот и часть спины

 
Некоторые исследователи считают, что чоли стали носить по требованию колонизаторов Индии

Некоторые исследователи считают, что чоли стали носить по требованию колонизаторов Индии

 
До сих пор в некоторых областях Индии сари носят без нижней кофточки, оставляя открытой одну грудь

До сих пор в некоторых областях Индии сари носят без нижней кофточки, оставляя открытой одну грудь

 
В старину полотно для сари ткали на специальных станках, наполовину врытых в землю

В старину полотно для сари ткали на специальных станках, наполовину врытых в землю

 

 
Ткачами в древности в Индии были только мужчины, так как создатели ткани олицетворялась с творцом вселенной

Ткачами в древности в Индии были только мужчины, так как создатели ткани олицетворялась с творцом вселенной

 

 
Считается, что этот древний наряд подчеркивает достоинства женской фигуры и эффективно скрывает недостатки

Считается, что этот древний наряд подчеркивает достоинства женской фигуры и эффективно скрывает недостатки

 
Кроме парадных вариантов сари существуют и более простые

Кроме парадных вариантов сари существуют и более простые

 
Для активных движений кусок ткани можно обернуть, пропустив его между ногами

Для активных движений кусок ткани можно обернуть, пропустив его между ногами

 
Искусству одевания сари индийские девушки учатся с раннего детства

Искусству одевания сари индийские девушки учатся с раннего детства

 

 
Обычно одевание сари занимает меньше одной минуты

Обычно одевание сари занимает меньше одной минуты

 
Сари могут быть настоящими произведением искусства

Сари могут быть настоящими произведением искусства

 
До сих пор в Индии сари является самым распространенным видом одежды для женщин

До сих пор в Индии сари является самым распространенным видом одежды для женщин

 

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