Индийские сари для современных модниц: Наряды, от которых будет сложно отказаться любой женщине

Что может сделать женщина из простого куска ткани? Разумеется, великолепный наряд. Причем для этого у нее будет не один, а целых 20 способов – примерно столько вариантов одевания сари сегодня известно. Считается, что этот вид бесшовной одежды является одним из наиболее древних, он ведет свое происхождение еще от простых набедренных повязок и упоминается во многих старинных источниках. Современные сари иногда являются настоящими произведениями искусства.
В переводе с санскрита сари означает просто длинный кусок ткани
Первое письменное упоминание сари найдено в древнеиндийском эпосе Махабхарата
По легенде, царь Пандав проиграл в кости все имущество, включая жену. Когда победители хотели надругаться над прекрасной Драупади, они не смогли размотать ее одежду – ткань стала бесконечной.
В старину по сари можно было однозначно определить принадлежность женщины к определенной касте и ее статус
Сари красного цвета – это наряд невесты, желтое – недавно родившей женщины, белое одевали вдовы
Ткань и богатство вышивки отличали знатных женщин от простолюдинок
В старину в разных районах Индии сари заворачивали по-разному
Сари представляет собой один прямоугольный кусок ткани, длина которого может варьироваться от 4,5 до 12 метров
Основные украшения располагаются на окантовке вдоль верхнего и нижнего краев ткани и на паллу – это край полотна, который свисает с плеча женщины или накидывается на голову
Под сари одеваются короткая блузка чоли и облегающая юбка - павада или шайя
Чоли обычно оставляет открытыми живот и часть спины
Некоторые исследователи считают, что чоли стали носить по требованию колонизаторов Индии
До сих пор в некоторых областях Индии сари носят без нижней кофточки, оставляя открытой одну грудь
В старину полотно для сари ткали на специальных станках, наполовину врытых в землю
Ткачами в древности в Индии были только мужчины, так как создатели ткани олицетворялась с творцом вселенной
Считается, что этот древний наряд подчеркивает достоинства женской фигуры и эффективно скрывает недостатки
Кроме парадных вариантов сари существуют и более простые
Для активных движений кусок ткани можно обернуть, пропустив его между ногами
Искусству одевания сари индийские девушки учатся с раннего детства
Обычно одевание сари занимает меньше одной минуты
Сари могут быть настоящими произведением искусства
До сих пор в Индии сари является самым распространенным видом одежды для женщин
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