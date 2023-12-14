Индийские сари для современных модниц: Наряды, от которых будет сложно отказаться любой женщине

В переводе с санскрита сари означает просто длинный кусок ткани

Первое письменное упоминание сари найдено в древнеиндийском эпосе Махабхарата

По легенде, царь Пандав проиграл в кости все имущество, включая жену. Когда победители хотели надругаться над прекрасной Драупади , они не смогли размотать ее одежду – ткань стала бесконечной.

В старину по сари можно было однозначно определить принадлежность женщины к определенной касте и ее статус

Сари красного цвета – это наряд невесты, желтое – недавно родившей женщины, белое одевали вдовы

Ткань и богатство вышивки отличали знатных женщин от простолюдинок

В старину в разных районах Индии сари заворачивали по-разному

Сари представляет собой один прямоугольный кусок ткани, длина которого может варьироваться от 4,5 до 12 метров

Основные украшения располагаются на окантовке вдоль верхнего и нижнего краев ткани и на паллу – это край полотна, который свисает с плеча женщины или накидывается на голову

Под сари одеваются короткая блузка чоли и облегающая юбка - павада или шайя

Чоли обычно оставляет открытыми живот и часть спины

Некоторые исследователи считают, что чоли стали носить по требованию колонизаторов Индии

До сих пор в некоторых областях Индии сари носят без нижней кофточки, оставляя открытой одну грудь

В старину полотно для сари ткали на специальных станках, наполовину врытых в землю

Ткачами в древности в Индии были только мужчины, так как создатели ткани олицетворялась с творцом вселенной

Считается, что этот древний наряд подчеркивает достоинства женской фигуры и эффективно скрывает недостатки

Кроме парадных вариантов сари существуют и более простые

Для активных движений кусок ткани можно обернуть, пропустив его между ногами

Искусству одевания сари индийские девушки учатся с раннего детства

Обычно одевание сари занимает меньше одной минуты

Сари могут быть настоящими произведением искусства

До сих пор в Индии сари является самым распространенным видом одежды для женщин