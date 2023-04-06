10 талантливых японок, творчеством которых восхищается мир

История искусства Японии – одна из самых богатых в мире. И как правило, зачастую, именно мужчины художники, скульпторы и фотографы оказываются в центре внимания, получая огромное признание со стороны общественности. Но эти талантливые японки смогли доказать не только себе, а и всему миру то, что пол для творчества не имеет значения, и что слабая половина человечества нисколько не уступает сильной.
1.Яёи Кусама
Марк Джейкобс и Кусама Яёи. \ Фото: twitter.com.
Когда речь идёт о культовых японских художницах, тут же всплывает имя Кусама Яёи, которая, пожалуй, самая известная из них, работающая сегодня. Большинство любителей искусства наверняка знакомы с её тыквами в горошек, которые Кусама считает «самыми смешными из овощей»!
Проведя всю свою жизнь в борьбе с галлюцинациями, Кусама увлеклась искусством, чтобы помочь справиться со своей внутренней борьбой, поместив её в физическое царство. Несмотря на то, что ей почти девяносто лет, она работает так же плодотворно, как и раньше. А ещё совсем недавно эта неординарная женщина открыла Музей Яёи Кусамы в Сандзюку, Токио, который настолько популярен, что каждому желающему посетить его, нужно бронировать билеты за несколько месяцев! Но даже если у вас нет возможности посетить Токио, вы всегда сможете отыскать с десяток её работ в Интернете, дабы ознакомиться с творчеством одной из самых легендарных японских художниц, которая большую часть своей жизни провела в сумасшедшем доме.
Яёй Кусама в музее мадам Тюссо в Гонконге. \ Фото: lonelyplanet.com.
2. Сиота Тихару
Массивная красная нить, Лондон. \ Фото: hypebeast.com.
Одна из самых значительных и революционных инсталляторов в Японии - Сиота Тихару родилась в Осаке, но живёт и работает в Берлине. За годы своей деятельности она успела прославиться на весь мир благодаря своим захватывающим панорамным полотнам, созданным из нитей, шлангов и прочего, а также другими достаточно абстрактными объектами. Для Сиоты связи, которые она формирует, представляют взаимосвязанность людей и вещей, а также сложную переплетённую природу человеческих отношений. Несмотря на то, что Сиота живёт в Германии с 1996 года, на родине она считается одним из самых известных современных художников Японии, оставаясь при этом весомым образцом для подражания для женщин-художников во всём мире. И совсем неудивительно, что в 2014 году, она была выбрана представлять Японию на Венецианской биеннале.
Сиота Тихару - женщина-паук и её ловушки для эмоций. \ Фото: pragmatika.media.
3. Табаймо
Tabaimo & Maki Morishita: Fruit Borne Out of Rust. \ Фото: ladancechronicle.com.
«Я создаю ситуации, которые заставляют зрителей чувствовать себя неловко и участвовать при этом более активно», - говорит Табаймо в видео, выпущенном шведским музеем Moderna Museet. Современный японский аниматор-мультипликатор уже не первый год демонстрирует свои работы по всему миру и хорошо известен своими видеоинсталляциями, которые по своей природе являются одновременно волшебными и неудобными. Работа Табаимо имеет тенденцию сосредотачиваться на обществе, особенно на социальной работе Японии, ставя её под сомнение по-своему.
Необычные художественные инсталляции. \ Фото: ladancechronicle.com.
Её анимационный стиль содержит элементы укиё-э и ранних рисунков манги, но в целом всё это сделано её собственным путём смещения или разделения предметов, в созданных ею иллюстрациях. В её видеоинсталляции «Японский пригородный поезд», 2001 года можно увидеть груду бестелесных человеческих рук, лежащих на полу. Пассажиры ничего не замечают и либо поглощены своими газетами, мобильными телефонами, либо спят. Её работы зачастую настолько сюрреалистичны, что часто переносят зрителя в различные городские или природные ландшафты, оставляя после себя двоякие ощущения и неоднозначные впечатления.
«Когда я делаю свою работу, я беру на себя 50% ответственности, другая половина ответственности лежит на зрителе. Тогда работа завершена», - говорит Табаймо в своём видеообращении для общественности (2006), которое исследует «границы или их отсутствие» в общественных и частных пространствах.
4. Мори Марико
Мори Марико и её футуристические работы. \ Фото: jasonschmidtartists.com.
Мори Марико родилась в Токио в 1967 году и является художником, чьи работы соединяют историю Японии с её захватывающими футуристическими видениями. Работая в области скульптуры, фотографии и цифрового искусства, Мори стала воплощением культурного противопоставления Японии как футуристического общества с богатой исторической основой.
В 2010 году Мори основала некоммерческую организацию, известную как Faou Foundation, которая прославляет связь между искусством и природной средой, создавая современные художественные инсталляции по всему миру.
Невидимое измерение, Нью-Йорк. \ Фото: contemporist.com.
5. Ширли Канеда
Визуальные ощущения Ширли Канеды. \ Фото: pinterest.com.
Рождённая в Японии от корейских родителей, Ширли Канеда выражает своё знакомство с «гибридной идентичностью». Во время беседы с общественностью в нью-йоркской Школе-студии в 2018 году Канеда размышляет о фотографии своей семьи, сделанной в 1954 году в Японии. На фотографии изображены её мать и брат, одетые в западную одежду, и она, будучи ребёнком, одета в красочное корейское национальное платье, которое, по её мнению, могло вдохновить и даже сформировало некоторые из её «визуальных ощущений».
Большая часть её работ как абстрактного художника направлена на то, чтобы понять, что значит быть абстрактным. Поэтому она часто ищет способы, с помощью которых можно затронуть не только чувства, а логический интеллект, порождающий уйму противоречивых размышлений. Извлекая чувствительность у зрителя, её картины дают ощутимую реакцию как доказательство того, что они достойны «существовать критически». Она говорит, что быть художником - это как «искать, чтобы узнать, что ты делаешь, и пытаться не знать об этом одновременно... Абстрактная живопись, в отличие от других сред, должна постоянно доказывать себя». И совсем неудивительно, что названия некоторых её картин, таких как «Бессмысленная ясность» или «Уверенное понимание», отражают те противоположные чувства, которые мы находим как в искусстве, так и в жизни.
Таня Киприано, Кёртис Митчелл, Ширли Канеда, Джо Файф. \ Фото: flickr.com.
6. Нинагава Мика
Цветочные мотивы и буйство красок. \ Фото: 2luxury2.com.
Нинагава Мика – ещё одна женщина, чьи работы украшают весь спектр художественных произведений. Фотограф и кинорежиссёр, она прославилась на весь мир своими ярчайшими, почти что кислотными фотографиями цветов, рыбок и пейзажей, которые сияют ярче, чем неоновые вывески Токио. И совсем неудивительно, что эта японка достигла колоссальных высот не только в рекламной сфере, а и в киноиндустрии. Ведь её работы мало кого оставляют равнодушным, а у некоторых и вовсе вызывают желание перенести нереально-яркие изображения на кимоно или же свадебные наряды.
Цветы и мода. \ Фото: yesstyle.com.
7. Охава Нанасе
Clamp. \ Фото: ru.m.wikipedia.org.
Середина 1980-х подарила миру Clamp, полностью женскую японскую манга-группу, которая выпускала такие произведения, как Tsubasa и Cardcaptor Sakura.
Охава Нанасе (также известная как Агэха Окава), их лидер, директор и рассказчик, который и по сей день несёт главную ответственность за написание сценариев, которые производит Clamp, и за руководство процессом рассказывания историй. Остальные члены их группы, состоящей из четырёх человек, занимаются иллюстрациями, а также созданием и развитием персонажей. До того, как они достигли известности, девушки жили вместе в маленькой квартире с двумя спальнями в Токио. На сегодняшний день группа продолжает процветать и работать совместно, используя собственную систему редактирования и проверки правописания.
Хроники крыльев. \ Фото: aime-manami-hiduplaindarilain.blogspot.com.
В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» в 2006 году Окава говорила о роли женщин как в анимации, так и в манге, делая вывод, что манга-сцена предлагает больше возможностей для женщин, чем мир анимации. Собственно говоря, для них это способ выразить себя свободно. Ведь сильные женские персонажи стали очень распространены в манге, тем самым как бы давая понять, что женщина также может быть сильна и независима.
8. Каваучи Ринко
В поисках света. \ Фото: carlgunhouse.blogspot.com.
Творчество выдающегося японского фотографа Каваучи Ринко впервые обрело международный успех примерно в 2001 году, когда она амбициозно выпустила три книги с фотографиями: Утатане, Ханаби и Канако одновременно.
Зачарованный и тонкий стиль фотографии принёс ей почётную стипендию Королевского фотографического общества. Сосредоточившись на запечатлении обычных моментов повседневной жизни, её работа заставляет даже самые обыденные вещи казаться такими красивыми, что зачастую глаз от них не отвести.
9. Ёсико Симада
Симада Ёсико, Статуя японской женщины для утех, 2012 год. \ Фото: japanobjects.com.
Ёсико Симада известна своей работой, которая вовлекает аудиторию в вопросы общества и его отношения к женщинам, а также сексуальности. В частности, она исследует создание организаций и правительств, которые обладают властью, проливая свет на конкретные злоупотребления, совершённые ими в отношении женщин и других меньшинств. Работая с такими направлениями, как перформансы, скульптуры и видеоинсталляции, Симада затрагивает темы, связанные с предвзятым отношением к женщинам со стороны общественности, в том числе политиков и работодателей, которые чуть ли не с насмешкой относятся к представительницам слабой половины человечества.
В течение последнего десятилетия инсталляция Симады «Статуя японской женщины для утех» стала своего рода вирусным явлением. Инсталляция посвящена конкретному месту и событию, и отдаёт дань уважения корейским женщинам, которых принудили к проституции во время Второй мировой войны. В 2017 году, после того, как мэр Осаки объявил, что он разорвёт связи с Сан-Франциско, потому что они установили подобную статую, несколько художников вышли на улицы и поддержали искусство Симады, подражая статуе. А в 2019 году женщины по всему миру вновь сфотографировали себя, подражая статуе в ответ на выставку, подвергшуюся цензуре на Международном фестивале искусств Aichi Triennale 2019. Выставка, довольно иронично названная в честь «Свободы самовыражения», содержала похожую статую и была отменена из-за политических разногласий.
10. Мияко Исиути
Душераздирающая коллекция снимков Хиросимы. \ Фото: straight.com.
В Японии нет недостатка в талантливых женщинах-фотографах, и Мияко Ишиучи (Исиути) - одно из имён, которое стоит на вершине этого списка. Родившись в 1947 году в Гумме и выросшая в Йокосуке, она испытала глубокое влияние атмосферы крупнейших японских портов и городов, которые были оккупированы американскими военными после Второй мировой войны. В 2014 году она стала первой азиатской женщиной, получившей международную премию Фонда Хассельблада в области фотографии.
Душераздирающая коллекция снимков Хиросимы, документирующая личные и бытовые предметы, найденные после атомного взрыва, была подарена бывшему президенту США Бараку Обаме во время его исторического визита в город.
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