Что за странный карман пришивают на некоторых мужских пиджаках справа

В наши дни купить пиджак с карманом для билета купить сложно, как правило, такие вещи шьют на заказ / Фото: universaltailor.com

В Великобритании в период промышленной революции состоятельные граждане предпочитали пользоваться общественным транспортном / Фото: regovern.com.ua







В конце 1850 годов в крупных городах Америки и Великобритании эта часть одежды стала пользоваться спросом / Фото: eto-tut.com

Сохранялась мода на такой стиль до двадцатых годов прошлого столетия / Фото: magnifiquetailor.com