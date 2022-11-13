Что за странный карман пришивают на некоторых мужских пиджаках справа

Деловые мужские пиджаки с двумя карманами справа сегодня достаточно большая редкость, но более века назад они были актуальны. Располагался такой кармашек на семь-восемь сантиметров выше от основного и в свое время широко использовался на практике. Назывался он The ticket pocket. Какое же предназначение было у данного кармана?
В наши дни купить пиджак с карманом для билета купить сложно, как правило, такие вещи шьют на заказ / Фото: universaltailor.com
В наши дни купить подобную вещь в магазине практически невозможно. Обычно их шьют на заказ. Пиджаки с карманом для билета (а именно так переводится The ticket pocket с английского) пользуются популярностью у людей с консервативными взглядами или же просто являются частью стиля мужчины.
В Великобритании в период промышленной революции состоятельные граждане предпочитали пользоваться общественным транспортном / Фото: regovern.com.ua
Все началось в Британии в период промышленной революции. Тогда даже состоятельные граждане предпочитали общественный транспорт. Ежедневно мужчины отправлялись на работу и возвращались с нее на поездах и трамваях. Для проезда кондуктору необходимо было предъявить небольшой билет, который в карманах терялся. Именно этот карман и стал местом для его хранения, что было очень удобно.
В конце 1850 годов в крупных городах Америки и Великобритании эта часть одежды стала пользоваться спросом / Фото: eto-tut.com
В крупных населенных пунктах США и Англии эта часть одежды стала пользоваться спросом. Люди сами просили портных пришить дополнительный кармашек к пиджаку. В итоге такой стиль укоренился, и этот вид одежды стали шить именно с такими кармашками.
Сохранялась мода на такой стиль до двадцатых годов прошлого столетия / Фото: magnifiquetailor.com
Сохранялась мода на такой стиль до двадцатых годов прошлого столетия. Потом люди стали приобретать личные автомобили, и необходимость в этой детали исчезла.
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