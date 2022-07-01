Советы по выбору газового баллончика

Пожалуй, перцовый баллончик действительно остается чуть ли не единственным простым и сравнительно безопасным средством самообороны. Лицензия не нужна, да и стоит не дорого — кинул в карман и считай, что готов ко всему. Конечно, они менее эффективны травматического оружия, зато и отвественности за использование ГБ меньше. В этой статье мы постараемся не только предложить вам лучшие газовые баллончики для самообороны, но и рассказать, как правильно ими пользоваться.
Что нужно знать
Перцовый баллончик не спасательный круг и даже не травмат. Он не решит ситуации сам по себе, драться (ну, или бежать) придется в любом случае. Зимой ГБ действует менее эффективно, так что перед использованием стоит отогреть его рукой. Работать лучше левой рукой, поскольку она просто будет ближе к лицу оппонента. Левой брызнул, правой ударил — такая схема сработает наверняка.
Варианты распыления
Надо определиться, какой вариант распыления будет для вас удобнее. Струйные газовые баллончики оказывают более серьезный эффект, однако тут необходимо точно прицелиться. Модели с аэрозольным распылением чуть слабее, зато и целиться в супостата не надо.
Чем будем бить
Эффективность газового баллончика напрямую зависит от состава. Экстракт жгучего перца (олеорезин капсикум) считается одним из наиболее действенных средств, валит с ног даже человека в серьезном подпитии. Его синтетический аналог, морфолид пеларгоновой кислоты, будет чуть слабее. Слезоточивый газ (оба вида, CS и CR) штука классная, вот только не очень действенная против пьяных.
Шок
Один из лучших баллончиков на рынке. Получив заряд экстракта жгучего перца в лицо, оппонент моментально перейдет из разряда нападающих в разряд жертв. Никакой ориентации в пространстве и практически шоковое состояние. Притом, раздражение слизистой продлится у супостата еще минут сорок.
Перец 11-А
Создатели уверяют, что в 65 мл баллончика содержится смесь такой силы, что сравнить ее можно с единовременным поеданием 10 000 перцев чили. Штука и в самом деле очень забористая, свалит и агрессивного гопника в подъезде и злобного пса в подворотне.
Факел 2
95% вытяжки жгучего перца на 5% слезоточивого газа. Такая рецептура не оставит равнодушным даже целую компанию супостатов. Специальная конструкция выпускного клапана усиливает аэрозольное распыление смеси настолько, что появившееся облако буквально валит человека с ног.
С360
Мы не стали заострять внимание на гелевых баллончиках, поскольку действительно эффективных средств данного типа в России почти нет. Баллончик С360 выбрасывает в противника желеобразную массу, пропитанную едкими веществами. Попадете в глаза — битва выиграна. Промахнетесь — и второго шанса уже не будет.
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