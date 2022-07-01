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Советы по выбору газового баллончика

Пожалуй, перцовый баллончик действительно остается чуть ли не единственным простым и сравнительно безопасным средством самообороны. Лицензия не нужна, да и стоит не дорого — кинул в карман и считай, что готов ко всему. Конечно, они менее эффективны травматического оружия, зато и отвественности за использование ГБ меньше. В этой статье мы постараемся не только предложить вам лучшие газовые баллончики для самообороны, но и рассказать, как правильно ими пользоваться.

Советы по выбору газового баллончика

Что нужно знать


Перцовый баллончик не спасательный круг и даже не травмат. Он не решит ситуации сам по себе, драться (ну, или бежать) придется в любом случае. Зимой ГБ действует менее эффективно, так что перед использованием стоит отогреть его рукой. Работать лучше левой рукой, поскольку она просто будет ближе к лицу оппонента. Левой брызнул, правой ударил — такая схема сработает наверняка.

Советы по выбору газового баллончика

Варианты распыления


Надо определиться, какой вариант распыления будет для вас удобнее. Струйные газовые баллончики оказывают более серьезный эффект, однако тут необходимо точно прицелиться. Модели с аэрозольным распылением чуть слабее, зато и целиться в супостата не надо.

Советы по выбору газового баллончика

Чем будем бить


Эффективность газового баллончика напрямую зависит от состава.
Экстракт жгучего перца (олеорезин капсикум) считается одним из наиболее действенных средств, валит с ног даже человека в серьезном подпитии. Его синтетический аналог, морфолид пеларгоновой кислоты, будет чуть слабее. Слезоточивый газ (оба вида, CS и CR) штука классная, вот только не очень действенная против пьяных.

Советы по выбору газового баллончика

Шок


Один из лучших баллончиков на рынке. Получив заряд экстракта жгучего перца в лицо, оппонент моментально перейдет из разряда нападающих в разряд жертв. Никакой ориентации в пространстве и практически шоковое состояние. Притом, раздражение слизистой продлится у супостата еще минут сорок.


Перец 11-А


Создатели уверяют, что в 65 мл баллончика содержится смесь такой силы, что сравнить ее можно с единовременным поеданием 10 000 перцев чили. Штука и в самом деле очень забористая, свалит и агрессивного гопника в подъезде и злобного пса в подворотне.


Факел 2


95% вытяжки жгучего перца на 5% слезоточивого газа. Такая рецептура не оставит равнодушным даже целую компанию супостатов. Специальная конструкция выпускного клапана усиливает аэрозольное распыление смеси настолько, что появившееся облако буквально валит человека с ног.


С360


Мы не стали заострять внимание на гелевых баллончиках, поскольку действительно эффективных средств данного типа в России почти нет. Баллончик С360 выбрасывает в противника желеобразную массу, пропитанную едкими веществами. Попадете в глаза — битва выиграна. Промахнетесь — и второго шанса уже не будет.

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