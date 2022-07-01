Советы по выбору газового баллончика

Пожалуй, перцовый баллончик действительно остается чуть ли не единственным простым и сравнительно безопасным средством самообороны. Лицензия не нужна, да и стоит не дорого — кинул в карман и считай, что готов ко всему. Конечно, они менее эффективны травматического оружия, зато и отвественности за использование ГБ меньше. В этой статье мы постараемся не только предложить вам лучшие газовые баллончики для самообороны, но и рассказать, как правильно ими пользоваться.









Что нужно знать

Варианты распыления

Чем будем бить

Шок

Перец 11-А

Факел 2

С360