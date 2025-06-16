Для чего строились и куда делись тысячелетние башни-небоскребы в Болонье

Болонья привлекает туристов по множеству причин, сочетая в себе богатую историю, культуру, гастрономию и атмосферу живого итальянского города. С богатой историей и архитектурным наследием, город славится не только университетом, основанным в 1088 году, но и уникальными башнями, которые стали символом города.
Болонья /Фото:dzen.ru
Во-первых, Болонья считается гастрономической столицей Италии. Здесь родились такие знаменитые блюда, как паста болоньезе и тортеллини. Во-вторых, город отличается уникальной архитектурой. Средневековые башни, такие как знаменитая Асинелли и Гаризенда, а также старинные площади и церкви создают неповторимый городской ландшафт.
Кроме того, Болонья знаменит своими университетами. Это один из старейших университетов мира, основанный в 1088 году. Каждый год город привлекает тысячи студентов, добавляя молодую и динамичную атмосферу, что интересует молодежь и туристов.
Культурная жизнь Болоньи также впечатляет — многочисленные фестивали, театры, выставки и художественные галереи привлекают любителей искусства. В городе регулярно проходят мероприятия, такие как Фестиваль Джазовой Музыки и Блошиный рынок, которые погружают туристов в местную культуру. А расположение Болоньи в центре Италии делает ее удобной для путешествий по всей стране.
Старинный университет города вызывает интерес у туристов /Фото: bangkokbook.ru
Но, наибольший интерес и известность сейчас имеют две оставшиеся со средних веков башни — Асинелли и Гаризенда, которые возвышаются над городом и привлекают внимание туристов и исследователей со всего мира. В двенадцатом и тринадцатом веках, в эпоху экономического расцвета и роста городов, многие состоятельные семьи начинали строить свои башни, чтобы продемонстрировать своё происхождение и статус. По некоторым данным, в Болонье в то время существовало более ста восьмидесяти башен, но с течением времени их число сократилось. Сегодня лишь несколько из них сохранились, и они стали важными элементами городской панорамы.
Согласно недавним исследованиям, в Болонье было построено от восьмидесяти до ста башен, но точное число остается неопределенным. Это и объясняет возникновение термина «город ста башен».
В средние века Болонья напоминала современный Манхэттен, где на фоне красных черепичных крыш возвышались узкие и высокие башни, формируя впечатляющий городской пейзаж. В двенадцатом веке состоятельные семьи развлекались, возводя настоящие небоскребы. Все жители знали, что высота башни прямо пропорциональна богатству ее владельца.
Считается, что раньше Болонья выглядела так /Фото:ru.pinterest.com
Башни располагаются вблизи древней площади Пьяцца ди Порта Равеньяна. Архивные источники указывают, что башня Асинелли была возведена в 1109 году, хотя согласно легендам, ее строительство началось на сто лет раньше. Эта башня стала предметом вдохновения и соперничества для всех аристократических семей, но никто не смог превзойти ее ни по высоте, ни по прочности.
Башня Асинелли, высотой около девяноста семи метров, является самой высокой башней в городе и одной из самых высоких в Италии. Она служила не только как резиденция, но и как сторожевая башня. С другой стороны, башня Гаризенда, известная своим характерным наклоном, также была построена в тринадцатом веке и достигает высоты около сорока восьми метров.
Все старались повторить башню Асинелли /Фото:7ya.ru
Башня Асинелли относится к категории «наклонных» сооружений, поскольку ее центральная ось в настоящее время отклоняется в сторону больше чем на два метра. На протяжении многих лет местные жители полагали, что такой наклон был преднамеренным, чтобы придать башне выделяющийся вид среди других построек. Но, оказалось, что это всего лишь ошибка в инженерных расчетах.
Могущественная семья, стремившаяся выделиться среди соседей, приказала воздвигнуть свою башню с подобным уклоном — Гаризенду, аналогичную соседней. Однако такое решение стало источником постоянной опасности, угрожая разрушением окружающих построек. Легенды рассказывают, что Гаризенде удалось достичь своей цели, но из-за угрозы обвала ее высоту сначала уменьшили до шестидесяти метров, а затем и до сорока восьми.
Получились две наклонные башни /Фото:cool-readers.ru
Башни Болоньи представляют собой уникальное сочетание романского и готического стилей. Стены, выложенные из кирпича, показывают высокое мастерство строителей и являются ярким примером местной архитектурной традиции. Обе башни имеют характерные элементы, такие как зубцы и арочные окна, которые подчёркивают их мощь и грандиозность со времени постройки.
Для строительства высоких зданий необходимо было создавать прочные фундаменты, заложенные на глубину от пяти до десяти метров, в зависимости от состава грунта. Для усиления конструкций применялись заранее подготовленные столбы. Все башни имели квадратное сечение и были основаны на блоках селенитового камня — минерала с уникальным переливом, напоминающим кошачий глаз. В этом материале, а также на стенах, вырезались отверстия для установки строительных лесов, которые впоследствии использовались для крепления деревянных панелей.
Гаризенда намного ниже /Фото:ardexpert.ru
Фундаменты высотных зданий всегда характеризовались более массивной структурой и толстыми стенами. Тем не менее, с добавлением каждого нового этажа они становились всё более тонкими, что способствовало общей легкости строения. Верхние части башен возводились с использованием технологии кладки сакко — тонкая внешняя стена и массивное внутреннее пространство заполнялось каменной крошкой и раствором.
С точки зрения градостроительства, башни играли важную роль в организации пространства города. Они располагались в стратегически удобных местах, обеспечивая обзор над окружающей территорией и служа ориентировочными точками для горожан. Кроме того, благодаря своему внушительному размеру, они могут быть видимыми с больших расстояний, что усиливает их значимость как символов города.
Каждая семья хотела показать свой статус /Фото:trinusss.livejournal.com
Учитывая, что строительство в эпоху Средних веков происходило без использования современной техники и оборудования, неудивительно, что возведение высоких зданий занимало десятилетия и унесло множество человеческих жизней. По мере повышения башни возрастали и затраты времени и усилий на её строительство. Ученые подсчитали, что возведение структуры высотой шестьдесят метров занимало около десяти лет.
В пятнадцатом столетии управление башнями перешло к местным властям, и они распорядились ими на своё усмотрение. Башня Асинели получила прозвище «Ослиная» благодаря фамилии Асинелли и долгое время функционировала как тюрьма, а затем преобразовалась в склады для военной техники и дозорную точку.
Вторая башня, некоторое время находившаяся в собственности текстильной фирмы, также подверглась изменениям. В её стенах размещались склады непродовольственных товаров и готовой продукции, пока сооружение не было передано под управление военных властей города.
Башня Асинелли внутри /Фото:artfile.ru
Сегодня тысячилетние башни Болоньи являются не только историческими памятниками, но и одними из главных туристических достопримечательностей. Ежегодно тысячи туристов поднимаются на обзорные площадки, откуда открывается потрясающий вид на город и окружающую его местность. Эти места также служат площадками для культурных мероприятий и выставок, привлекающих как местных жителей, так и гостей города.
Сохранение и реставрация этих башен остаются приоритетными задачами для городской администрации и культурных организаций. Это позволяет не только сохранить богатое наследие Болоньи, но и продолжать привлекать туристов, вдохновляя их открывать для себя исторические аспекты итальянской культуры. Они неотъемлемая часть идентичности и исторического облика. Символизируют мощь и историю, соединяя прошлое и настоящее, и остаются важным элементом культурного наследия Италии.
Возвышается одинокая над городом /Фото:my-travel-diary.by
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