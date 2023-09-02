Как добывают «женское золото», которым пользовалась сама Клеопатра: Секреты масла ши

Что такое масло ши?

Масло ши - универсальный продукт, который применяется и в кулинарии, и в косметологии , и даже в медицине.

Как добывают масло ши

Дерево каритэ.

Дерево ши и его плоды.

Когда плод созревает, то кожура его лопается.

Перед сбором урожая всегда совершают ритуальное жертвоприношение, а после сбора урожая - пир.

Вручную масло ши сохраняет гораздо больше полезных свойств.

Почему «женское золото» под угрозой

Спрос на масло растёт с каждым годом.

Фермерам приходится бороться с крупными промышленными конкурентами и с теми, кто рубит лес.