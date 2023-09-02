Как добывают «женское золото», которым пользовалась сама Клеопатра: Секреты масла ши

В Африке произрастает одно из самых удивительнейших растений на Земле - дерево ши. Из орехов этого дерева с древних времён местные жители делали масло. Говорят, что именно это масло сделало в своё время совершенно неотразимой царицу Клеопатру. Слухи слухами, а местные красавицы действительно до глубокой старости остаются без морщин. Продукт воистину обладает настолько чудодейственными свойствами, что дерево стали называть «чудом Африки», а масло - «женским золотом»...
Что такое масло ши?
Масло ши — это жир, который содержится в орехах, растущих на деревьях ши на африканском континенте. При невысокой тёплой температуре оно твёрдое и по своему виду похоже на кокосовое. При контакте с кожей или нагревании оно тает и растекается. Этот продукт съедобен и очень полезен. Масло используется во многих рецептах местных блюд. Остальной мир в основном использует этот драгоценный продукт в косметологии. Его магическое воздействие на кожу и волосы настолько удивительно, что творит настоящие чудеса. Также масло ши с успехом применяют в медицине.
Масло ши - универсальный продукт, который применяется и в кулинарии, и в косметологии, и даже в медицине.
Как добывают масло ши
Дерево каритэ.
Дерево ши ещё называют «карите». В Африке у него есть ещё несколько наименований: каре, коло, си (si). Именно от последнего варианта и вошло в английский язык название shea — ши. Это имя дал ему в конце XVIII столетия шотландский исследователь Парк Мунго. Этот учёный первым описал растение и его чудесные свойства.
Дерево каритэ просто огромное. Оно по виду очень сильно напоминает всем известный дуб. У этого растения очень грубая и прочная кора, раскидистая, пышная крона. Листочки округлые, ярко-зелёные и глянцевые. Дерево ши можно смело назвать вечнозелёным — как только его листва опадает, оно тут же покрывается свежими новенькими зелёненькими листочками. Кора дерева настолько прочна, что способна защитить его от пожара. Настоящее проявление величайшего чуда творения.
Дерево ши и его плоды.
Вырастает дерево на высоту стандартной девятиэтажки, а живёт около двух столетий. Растёт оно чрезвычайно медленно. Лишь полувековые деревья получают способность плодоносить. Сначала на нём появляются небольшие, безумно ароматные, цветочки нежно-кремового цвета, которые потом превращаются в продолговатые орешки. Когда они созревают, то их кожура лопается и обнажает внутреннее ядро, которое и есть тем самым кладезем воистину волшебных полезных свойств.
Когда плод созревает, то кожура его лопается.
Местные жители сначала перемалывают ядра, а потом отжимают из них масло. Применяют его здесь во всех областях жизнедеятельности человека. На нём готовят, его наливают в лампы, делают из него притирания для лица и тела, а также, смешав с землёй, обмазывают свои дома. Дерево ши здесь священно. Когда приходит черёд сбора урожая, то аборигены сначала совершают положенное ритуальное жертвоприношение, а потом только приступают к работе.
Перед сбором урожая всегда совершают ритуальное жертвоприношение, а после сбора урожая - пир.
Орехи сначала тщательно моют, потом сушат на солнце, после размалывают в специальных ёмкостях до пастообразного состояния. Затем в образованную массу добавляют воду и нагревают на огне до определённой температуры, при которой масло всплывает на поверхность. Его собирают и варят до полного испарения воды и получения густой жирной массы белого или желтоватого цвета. Это и есть масло ши. Первую порцию масла традиционно принято использовать для приготовления различных блюд, чтобы всей деревней устроить праздник с ритуальными песнями и танцами.
Европа узнала об этом африканском чуде лишь в 19 веке. Учёные выяснили, что действительно этот суперпродукт - настоящий кладезь полезных свойств. В его составе содержится огромное количество ценных жирных кислот, витаминов А, D, E, F. Масло ши прекрасно хранится без консервации. Сегодня существует промышленная технология приготовления масла ши. Она сильно отличается от традиционной. Да, продукт получается более чистым, без лишних примесей и запахов, но ручная обработка орехов дерева каритэ позволяет сохранить гораздо больше полезных веществ. И такое масло, естественно, стоит на несколько порядков дороже полученного промышленным способом.
Вручную масло ши сохраняет гораздо больше полезных свойств.
Почему «женское золото» под угрозой
Масло дерева ши является продуктом весьма дорогостоящим. Не только из-за трудностей обработки сырья и добычи масла, но более всего потому что священное дерево растёт и плодоносит только у себя на родине — в Африке. Абсолютно все попытки его культивации в других районах пока ровно никаким успехом не увенчались. На африканском же континенте дерево практически специально не выращивают, оно растёт само по себе и, соответственно, количество масла, которое получают с одного дерева, ограничено.
Спрос на масло растёт с каждым годом.
На протяжении веков африканки превращали орехи ши в масло, известное как «женское золото». Оно называется так не только из-за своих магических свойств по сохранению красоты, но и потому, что является единственным источником дохода для многих семей в Западной Африке. В последние годы всё более остро встаёт проблема вырубки леса, уничтожения тех самых священных деревьев и конкуренция со стороны крупных промышленных компаний.
Фермерам приходится бороться с крупными промышленными конкурентами и с теми, кто рубит лес.
Мировой спрос сделал суперпродукт настоящей сенсацией в западном мире. Это заставило потребность в нём взлететь до небес. Несмотря на все эти проблемы, сегодня в Гане существует группа женщин-ремесленниц, занимающихся традиционным изготовлением масла ши. Также была создана специальная организация Titiaka Boressa. Её члены работают над борьбой с вырубкой лесов и проводят обучение традиционных фермеров, выращивающих деревья ши, чтобы производить масло более высокого качества. Ведь деревья каритэ — это не только полезный суперпродукт, это история. История, полная настойчивости, решимости и надежды на будущее.
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