6 ценных советов для тех, кто хочет продуктивно работать ночью

Ночь коротка...
Как гласит пословица, «кто рано встает, тому бог дает». Во всем мире бытует мнение, что успешные люди должны вставать очень рано и работать допоздна. Однако, далеко не все являются жаворонками, пик активности многих приходится на ночные часы. В работе ночью есть много своих преимуществ (как минимум, меньше кто отвлекает).
1. Найти свой ритм
Найти свой ритм и продуктивно работать ночью.
Если человек решил для себя, что ночью он более продуктивный, ему крайне важно выяснить, когда именно ночью ему лучше работать. Нужно определить, в какие конкретно часы поддерживается наивысшая энергичность. Так можно будет выработать идеальный ночной режим.
2. Поддерживать непрерывный цикл сна
Поддерживать непрерывный цикл сна и продуктивно работать ночью.
Независимо от того, когда человек работает, последовательный цикл сна и бодрствования позволяет синхронизировать циркадный ритм и препятствовать физическим и умственным спадам, которые случаются, если просыпаться в разное время. Как только человек узнает, когда наступает его максимальная производительность, нужно подобрать под это время свой цикл сна и сделать все возможное, чтобы придерживаться его.
3. Планировать заранее
Планировать заранее и продуктивно работать ночью.
Планирование наперед заранее будет, пожалуй, одним из лучших решений для тех, кто хочет быть продуктивным в ночное время. Нет ничего хуже, чем просто встать и целую ночь прослоняться, ничего не сделав. Нужно определить долгосрочные цели, чтобы убедиться, что в рабочее время будет делаться то, что нужно.
4. Установить время начала работы
Установить время начала работы и продуктивно трудиться ночью.
Независимо от того, в какое время человек встает, чтобы начать свой день, много времени может съесть рутина. Не стоит начинать заниматься основными делами, пока не будет закончена вечерняя рутина. Это поможет сосредоточиться и подготовиться к продуктивной ночи.
5. Установить время окончания работы
Установить время окончания работы и продуктивно трудиться ночью.
Если человек продуктивен по ночам, ему зачастую бывает тяжело расслабиться перед сном утром. Нужно создать своеобразную утреннюю рутину из мероприятий, которые помогут расслабиться, а также для которых не нужна сосредоточенность. К примеру, это может быть мелкая работа по дому или прослушивание успокаивающей музыки. Нужно установить для себя время окончания ночной работы и придерживаться его.
6. Настроится на дневной сон
Настроится на дневной сон и продуктивно трудиться ночью.
А теперь перейдем к самому сложному — выспаться днем, когда «обычные» люди создают так много шума. Нужно приобрести жалюзи или шторы, которые полностью блокируют свет в спальне, или же купить маску для глаз. Также можно использовать установку белого шума или звуков природы, чтобы блокировать внешние шумы. И самое главное: никогда не нужно забывать отключать звук на своем телефоне.
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