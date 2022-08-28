Самые популярные в мире мультфильмы из СССР

Наша приверженность к старым советским мультикам понятна. Мы смотрим их с детства, потом пересматриваем … снова смеясь и грустя. Но любимые нами герои известны не только в России, но и далеко за пределами даже бывшего Союза. Мультфильмы СССР — это отдельная эпоха анимации, особый жанр. Многие творения гениальных советских режиссеров до сих пор оказывают заметное влияние на творчество признанных гуру мировой мультипликации.







Вот лишь пятерка из них, но это лучшие из лучших.



«Снежная королева» (1957)

«Ну, погоди!» (1969 – 1993)

«Жил-был пес» (1982)

«Крокодил Гена и Чебурашка» (1969-1983)

«Ежик в тумане» (1975)