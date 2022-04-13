Неразлучные братья, благодаря которым появился термин "сиамские близнецы"

Сиамские близнецы Чанг и Энг Банкеры.

Сросшиеся в районе грудной клетки братья.

Братья Чанг и Энг во времена выступлений в цирковом шоу.

Чанг и Энг, рекламная литография, 1836 г.

Братья Банкеры с детьми.

Чанг и Энг Банкеры.

Чанг и Энг женились на сестрах Эйтс.

Семейный портрет Чанга, Энга, их жен и 18 из 21 детей, а также Грейс Гейтс, одна из 33 рабов на плантации Банкеров. 1860-е.

Чанг и Энг в возрасте.

Сиамские близнецы со своими детьми .

Близнецы из Сиама.