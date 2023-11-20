История о том, как дети Джона Кеннеди узнали о гибели своего отца

Убийство президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года повергло в то время всю страну в шок. Фотографии Жаклин в розовом костюме от Chanel, в панике пытающейся выбраться из автомобиля, младший сын президента, отдающий честь своему отцу на похоронах — образы этого события сформировались у публики благодаря фотографиям, запечатлевшим реакцию самых близких погибшего. Однако то, как именно дети Кеннеди узнали о гибели своего отца, осталось за кадром.
Члены семьи выходят из американского Капитолия после церемонии прощания с президентом 24 ноября 1963 года.
У Джона Кеннеди осталось двое детей — на момент его смерти его дочери Керолайн было почти шесть лет, а Джону-младшему исполнилось три года. Оба души не чаяли в своем отце, и потому объявить им о страшной новости было определенно нелегко. Долгое время считалось, что Жаклин сама сообщила об этом своим детям, и в фильме 2016 года «Джеки», в котором главную роль сыграла Натали Портман, использовали именно эту версию происходящих событий.
Президент Кеннеди с семьей.
Однако на самом деле поговорить с детьми Джона Кеннеди тогда пришлось их няне — Мод Шоу (Maud Shaw). Ее попросила об этом мать Жаклин, полагая, что ее дочери и так уже досталось и подобный разговор с детьми будет для нее слишком тяжелым. В книге «Смерть Президента» Уильяма Манчестера рассказывается, что Мод просила не заставлять ее делать это. «Пожалуйста, не надо. Пусть это будет кто-нибудь другой. Я не решаюсь сделать это».
Джон Кеннеди со своей дочерью Керолайн.
Всего за три месяца до этого события Мод пришлось пройти через подобную ситуацию — тогда умер их братик Патрик, прожив всего два дня после рождения, и именно Мод сообщила детям об этом.
Семья Кеннеди в порте Гианнис, 1963 год.
Мама Жаклин настояла, чтобы именно няня сообщила детям о новости «до того, как они услышат об этом от кого-либо другого». О том, как имеено ей пришлось это сделать, она рассказала позже в книге своих воспоминаний «Няня в Белом доме». Сначала она зашла к маленькому Джону и сказала ему, что его папе пришлось отправиться к Патрику, чтбы присматривать за ним там на небесах. Но мальчик был еще слишком мал, чтобы понять происходящее, и потому спросил, полетел ли его папа на большом самолете и когда он вернется.
Семья Кеннеди.
«Я села на край кровати Керолайн и начала плакать. Керолайн посмотрела на меня и спросила, что случилось, почему я плачу. Я взяла ее руки в свои и сказала, что не могу сдержать свои слезы из-за очень печальных новостей. И рассказала ей».
Мод Шоу с детьми Кеннеди.
«В твоего папу стреляли. Его отвезли в больницу, но там доктора не смогли его спасти. Поэтому твой папа отправился на небеса приглядывать за Патриком. Патрику было там так одиноко, он никого не знал там. Теперь у него появился самый близкий человек, лучше всех. Ты знаешь, Бог дает всем нам какую-то задачу. Бог сделал твоего папу ангелом-хранителем для тебя и твоей мамы, и его свет всегда будет освещать вас. И сейчас его свет также освещает тебя, он видит тебя, любит тебя, и всегда будет с тобой».
Мод Шоу держит на руках Джона-младшего. Керолайн сидит рядом.
Мод вспоминает, что девочка тогда все поняла и заплакала, так что няня осталась с ней, пока малышка не успокоилась и не заснула. И даже после этого Мод не могла сама успокоиться — она выскользнула из спальни девочки и сидела рядом, прислушиваясь к звукам, всю ночь.
Мод Шоу приехала к семье Кеннеди из Англии.
На похоронах президента.
Мод Шоу провела с детьми Кеннеди семь с половиной лет. Семья Кеннеди наняла ее всего за несколько дней до рождения Керолайн, так что няня была рядом с детьми с самого их рождения. По отзывам советника Жаклин, Мод Шоу «была, судя по всему, лучшим другом семьи в то время». Да и сама няня отзывалась позже в своей книги с большой любовью и уважением к детям, и к их родителям.
Фотография Кеннеди незадолго до убийства.
Уже после выхода на пенсию Мод вернулась домой в Англию. Вскоре Жаклин также прилетела через океан с детьми в Великобританию, специально чтобы в маленьком прибрежном городе навестить Мод. В своих мемуарах Мод писала, что она «за свою жизнь работала с разными людьми и разными детьми», но дети семьи Кеннеди всегда занимали особое место в ее сердце. «Их я любила гораздо сильнее остальных. Видимо, потому что мы с ними столько всего пережили вместе».
Джон Кеннеди.
Джон Кеннеди со своим сыном.
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