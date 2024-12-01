AGM-158 JASSM-XR: Крылатая ракета с экстремальной дальностью

Самым эффективным типом вооружений в современных войнах является не артиллерия, не танки и тем более не стрелковое оружие, а крылатые ракеты. С их помощью можно наносить высокоточные сокрушительные удары, причиняющие максимальный ущерб противнику с минимальными усилиями. Они имеются у всех ведущих стран, в том числе и в США.
Семейство AGM-158 JASSM
Крылатая ракета AGM-158 JASSM./ Фото: pinterest.com
Изначально проект JASSM был открыт для создания крылатой ракеты типа «воздух-поверхность» для нанесения высокоточных ударов по наземным целям. Разработка ракеты AGM-158А стартовала в 1995 году, а на вооружение первые образцы были приняты в 2003 после исправления выявленных недостатков и недоработок. Ракета создавалась с таким расчётом, чтобы ею можно было оснащать все современные американские самолёты. Она легко помещалась во внутренний отсек и могла устанавливаться на внешний подвес. Самолёты же получили дополнительное оборудование для управления запуском. Даже истребители F-16С могли нести на себе пару крылатых ракет.
Крылатая ракета в упаковке./ Фото: naver.com
Самая первая модификация AGM-158A весила 975 килограмм, вмещала в себя 420-килограммовую боевую часть и могла поражать цели на расстоянии до 370 километров. Вот только аппетиты американских военных росли, и в самом скором времени появился новый проект JASSM-ER, предполагавший расширение номенклатуры боевых частей и увеличение дальности полёта до 925 километров. После его завершения открыли ещё один – LRASM, в рамках которого на базе новой AGM-158A разработали противокорабельную ракету AGM-158С с разными вариантами базирования. Для неё разработали новую радиолокационную систему, а свою цель ракета ищет в заранее заданном квадрате и при необходимости может её сменить прямо во время полёта.
Запуск ракеты с самолёта./ Фото: gagadget.com
Правда, таких возможностей военным тоже показалось недостаточно, и они заказали разработчику Lockheed Martin новую модификацию. Американские военные решили ещё больше увеличить возможности крылатой ракеты и повысить её характеристики. На текущий момент новый проект JASSM-XR находится на стадии разработки.
AGM-158 JASSM-XR
Установка на внешний подвес./ Фото: twz.comu
В создании новой ракеты в Lockheed Martin собираются придерживаться прежней тактики: большая часть используемых деталей будет взята от предыдущих проектов, чтобы повысить унификацию и снизить таким образом стоимость. Вот только конструкцию всё равно придётся радикально пересмотреть, чтобы новая крылатая ракета соответствовала предъявляемым требованиям.
Ракеты в отсеке бомбардировщика./ Фото: reddit.com
Самое главное в ней – увеличенная дальность полёта. Если ракета AGM-158В могла преодолевать 925 километров, то дальность действия обновлённой модификации должна увеличиться до 1600 километров. По крайней мере, теоретически. В прошлый раз технические характеристики удалось нарастить до требуемого уровня, а как будет в этот, покажет время. В ракете AGM-158В конструкторам пришлось увеличить общую длину, чтобы увеличить количество топлива для двигателя, а сам двигатель заменить на более совершенный. Сейчас планируется сделать то же самое, а длина ракеты увеличится ещё раз, причём намного.
Ракета с выпущенными крыльями./ Фото: armyrecognition.com
Модификация AGM-158В из-за своей длины уже не входила во внутренний отсек F-35, поэтому её приходилось размещать на внешних подвесах, что ухудшало лётные характеристики самолёта и повышало его видимость на радарах. С ракетой JASSM-XR ситуация ещё хуже, её смогут нести лишь некоторые самолёты. Новая модель должна стать действительно большой, её длина составит около 6,5 метра, а вес будет ближе к двум с половиной тоннам. Насчёт боевой части пока что ничего неизвестно, но ряд источников публикуют интересную информацию, что её вес будет увеличен до 910 килограмм. Насколько это соответствует действительности, неизвестно.
Атака цели AGM-158./ Фото: theaviationist.com
Помимо увеличенной дальности действия, ракета JASSM-XR получит обновлённую конструкцию, правда, неизвестно насколько. Возможно, это будут более современные облегчённые материалы, более совершенная электроника и системы связи, а также усовершенствованная аэродинамика. Как бы то ни было, крылатая ракета совершенно точно получит новый и более мощный двигатель, рассчитанный на увеличившийся вес. По мнению американских военных, подобная ракета позволит наносить удары вглубь территории противника, оставаясь при этом вне зоны действия противовоздушной обороны. Как ожидается, она поступит на вооружение не раньше 2026 года.
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