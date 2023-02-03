10 распространённых продуктов, которые изначально были генетически модифицированы

Многие люди против продуктов с ГМО и не понимают, что они собой представляют. В принципе, ГМО — это организм, который был изменен в лаборатории путем введения в него ДНК из другого организма. Это обычно делается для того, чтобы создать растения, устойчивые к пестицидам или невосприимчивые к вредителям. В то время как ГМО-продукты уже давно существуют вокруг нас, многие люди не знают, что уже сейчас являются их потребителями.



Рассказываем о всем известных продуктах, которые изначально были генетически модифицированы.



1. Мед

2. Соя

3. Сахар

4. Хлопок

5. Канола

7. Папайя

8. Дрожжи

9. Табак

10. Молочные продукты