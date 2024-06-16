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10 нестандартных идей шикарного оформления кухни, которые еще не успели надоесть


Необычное оформление кухни для тех, кто устал от минимализма.

Необычное оформление кухни для тех, кто устал от минимализма.

Минималистичный интерьер кухни, где преобладают нейтральные цвета, остается модным. Но что делать тем, кому сдержанное оформление кажется безликим и невзрачным? Делимся идеями по-настоящему индивидуального дизайна кухни.

1. Жизнь в розовом цвете


Кухня с розовыми деталями.

Кухня с розовыми деталями.

 

Тем, кто устал от серо-белой гаммы, рекомендуем вспомнить о наличии ярких цветов. Например, розового. Для того чтобы мебель выглядела актуально, выбирайте матовые мебельные фасады насыщенных оттенков. Если розовая мебель кажется слишком радикальным решением, то окрасьте в яркий цвет одну стену.
Бело-розовая кухня не выглядит вульгарно.

Бело-розовая кухня не выглядит вульгарно.

 

2. Очарование старины


Кухня кантри с винтажными деталями.

Кухня кантри с винтажными деталями.

 

Кантри с элементами винтажа – один из самых уютных интерьерных стилей. Милый декор и аутентичный текстиль сделают атмосферу кухни индивидуальной и по-домашнему теплой.
Кухня в стилистике середины прошлого века.

Кухня в стилистике середины прошлого века.

 

3. «Неправильная» плитка


Необычная плитка становится изюминкой кухни.

Необычная плитка становится изюминкой кухни.

 

Для того чтобы оживить интерьер кухни, достаточно выбрать для ее отделки нестандартную плитку. Откажитесь от привычной серо-коричневой гаммы в пользу оригинальных орнаментов и ярких цветов.
Яркая плитка сочетается и со стандартной коричневой мебелью.

Яркая плитка сочетается и со стандартной коричневой мебелью.

 

4. Цветовой дуэт


Сочетание бежевого и синего в оформлении мебели.

Сочетание бежевого и синего в оформлении мебели.

 

Интерьер кухни, в котором сочетаются два чистых цвета, не останется незамеченным. Зеленый, синий, бордо, коричневый… Комбинироваться могут практически любые цвета, главное – подобрать сочетающиеся между собой оттенки.
Темно-синий и белый - сдержанное, но нестандратное сочетание для кухни.

Темно-синий и белый - сдержанное, но нестандратное сочетание для кухни.

 

5. Сила в деталях


Оригинальная посуда заменяет декор.

Оригинальная посуда заменяет декор.

 

Если вы недостаточно отважны, чтобы остановиться на интерьере с яркой мебелью или отделкой, то обратите внимание на разноцветный декор. Коллекция расписной керамики и блестящая металлическая посуда на открытых полках преобразит даже самое сдержанное оформление кухни.

6. Звездное небоhttp://funhere.ru/?p=20736


Светильники делают индивидуальным даже нейтральный интерьер.

Светильники делают индивидуальным даже нейтральный интерьер.

 

Точечные светильники универсальны и впишутся в интерьер любой кухни. Но по-настоящему неповторимым оформление этой комнаты сделают многочисленные светильники, свисающие с потолка.
Светильники на проводах преобразят пространство.

Светильники на проводах преобразят пространство.

 

7. Уютные обои


Обои сделают кухню настоящим сердцем дома.

Обои сделают кухню настоящим сердцем дома.

 

Обои редко можно увидеть в интерьере кухни, так как они считаются не самым практичным отделочным материалом. Но даже одна стена, обклеенная обоями, кардинально меняет оформление кухни, смягчая его и делая уютным. Выбирайте виниловые или флизелиновые моющиеся обои: они устойчивы к воздействию негативных внешних факторов.

8. В стиле кафе


Интерьер кухни в стилистике ретро-кафе.

Интерьер кухни в стилистике ретро-кафе.

 

Создать интерьер кухни, напоминающий кафе – идея, простая в реализации. Контрастная шахматная плитка на полу, яркие удобные стулья, блестящая посуда, легкие занавески – и кухня, где хочется проводить много времени, готова.
Даже самую обычную кухню получится оформить в стиле кафе.

Даже самую обычную кухню получится оформить в стиле кафе.

 

9. Внимание к форме


Мебель с нестандартными элементами изменяет интерьер.

Мебель с нестандартными элементами изменяет интерьер.

 

В подавляющем большинстве случаев мебель для кухни изготавливается на заказ. Но все равно результаты однотипны: конструкции отличаются лишь размером деталей – шкафчиков. Почему бы не заказать мебель, где некоторые элементы имеют нестандартную форму? Например, полки – открыты.
Открытые яркие полки уместны и в минималистичной мебели.

Открытые яркие полки уместны и в минималистичной мебели.

 

10. Путешествие в дальние страны


Марокканский стиль в интерьере кухни.

Марокканский стиль в интерьере кухни.

 

Источником вдохновения при создании интерьера кухни может стать марокканский стиль. Его характерные черты – замысловатые узоры, арочные и решетчатые конструкции, насыщенные и яркие цвета, обилие керамики и меди.
Этнические детали на традиционной кухне.

Этнические детали на традиционной кухне.

 

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