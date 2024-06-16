10 нестандартных идей шикарного оформления кухни, которые еще не успели надоесть

Необычное оформление кухни для тех, кто устал от минимализма.

1. Жизнь в розовом цвете

Новости СМИ2 Кухня с розовыми деталями.

Бело-розовая кухня не выглядит вульгарно.

2. Очарование старины

Кухня кантри с винтажными деталями.

Кухня в стилистике середины прошлого века .

3. «Неправильная» плитка

Необычная плитка становится изюминкой кухни.

Яркая плитка сочетается и со стандартной коричневой мебелью.

4. Цветовой дуэт

Сочетание бежевого и синего в оформлении мебели.

Темно-синий и белый - сдержанное, но нестандратное сочетание для кухни.

5. Сила в деталях

Оригинальная посуда заменяет декор.

6. Звездное небоhttp://funhere.ru/?p=20736

Светильники делают индивидуальным даже нейтральный интерьер.

Светильники на проводах преобразят пространство.

7. Уютные обои

Обои сделают кухню настоящим сердцем дома.

8. В стиле кафе

Интерьер кухни в стилистике ретро-кафе.

Даже самую обычную кухню получится оформить в стиле кафе.

9. Внимание к форме

Мебель с нестандартными элементами изменяет интерьер.

Открытые яркие полки уместны и в минималистичной мебели.

10. Путешествие в дальние страны

Марокканский стиль в интерьере кухни.

Этнические детали на традиционной кухне .