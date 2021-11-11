Так было в 90-е. Казино, беспризорники и бордели

Acta Est. Это ни травелог или фотожурналистское эссе. Это проект, поймавший дух безвременья, который кроется в названии — с латыни «acta est fabula» переводится как «представление окончено».

Французский фотограф Лиз Сарфати с 1989 по 1998 год жила в России, снимая страну в эти «лихие» годы. В Советский Союз Лиз приехала в 1989 году в статусе фотографа французской Академии изящных искусств. О постсоветской эпохе Сарфати рассказывала газете Libération: «Там я дышу свободно. Я много путешествовала, но кое-что можно найти только в России. Например, этой стране сушат пластиковые пакеты на бельевых веревках: их называют пеленками для трупов».