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  • Murad Saparov
    👍👍👍Предки и мы жили в эпохе тотального приспособленчества, где лжи побеждали истин: каждые творили себе счастье, т...Как выглядят инди...

Так было в 90-е. Казино, беспризорники и бордели

Так было в 90-е. Казино, беспризорники и бордели

Acta Est. Это ни травелог или фотожурналистское эссе. Это проект, поймавший дух безвременья, который кроется в названии — с латыни «acta est fabula» переводится как «представление окончено».

Французский фотограф Лиз Сарфати с 1989 по 1998 год жила в России, снимая страну в эти «лихие» годы. В Советский Союз Лиз приехала в 1989 году в статусе фотографа французской Академии изящных искусств. О постсоветской эпохе Сарфати рассказывала газете Libération: «Там я дышу свободно. Я много путешествовала, но кое-что можно найти только в России. Например, этой стране сушат пластиковые пакеты на бельевых веревках: их называют пеленками для трупов».

Так было в 90-е. Казино, беспризорники и бордели

Так было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и борделиТак было в 90-е. Казино, беспризорники и бордели

 

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