Фотографии с открытия первого «Диснейленда» в 1955 году

Первый тематический парк «Диснейленд» открыл свои двери посетителям в 1955 году. Его строительство продолжалось два года, и когда, наконец, настал долгожданный день открытия, у входа в парк в Калифорнии собралась огромная толпа людей, желающих стать его первыми посетителями. В первый день работы «Диснейленда» было продано около 6 тысяч билетов.











































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