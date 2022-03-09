Друзья врагам: Люди, которые не боятся гиен и кормят их с рук

Люди, кормящие гиен с рук.
Гиены считаются опасными животными, и не зря - случаев, когда они нападали на людей, более чем достаточно. Однако в одном из небольших городов Эфиопии есть небольшая группа мужчин, которые не только не боятся этих свирепых зверей, но даже кормят их с рук и играют с ними.
23-летний Аббас Йусуф кормит гиен.
Речь идет о древнем городе Харар, находящимся в восточной Эфиопии. Этот город окружен стенами, но для гиен эти стены не помеха - для этих животных специально сделаны небольшие отверстия, чтобы предоставить им доступ к жилищам людей. Эти стены были возведены еще в 1550-х годах, поэтому считается, что сама традиция дружбы с гиенами тоже уходит к XVI век.
Каждую ночь *друзья гиен* кормят диких хищников.
В самом начале к гиенам относились осторожно, но уважительно - эти животные позволяли держать город в чистоте. Каждую ночь они уничтожали остатки еды, а также мертвых животных, таким образом не позволяя размножаться инфекциям. Однако время от времени случаи нападения на людей все же случались, и потому было решено приручить этих животных.
*Друзья гиен* совершенно не боятся грозных хищников.
Безусловно, гиены - это не собаки, и никогда себя не будут так вести, как домашние животные. Однако и они могут привыкнуть к человеку настолько, что будут есть с его рук и не причинять вреда. Гиены приходят в город Харар каждую ночь, но благодаря "друзьям гиен" люди больше не боятся этих животных. Самым молодым из "друзей гиен" является Аббас Йусуф. Он рассказывает, что его отец начал прикармливать гиен более 60 лет назад, а сам он стал заниматься этим делом 13 лет назад. Если все будет хорошо, то и дети Аббаса тоже продолжат эту традицию - по крайней мере, Аббас на это очень надеется.
Бесстрашные *друзья гиен.*
"Гиены - это дар природы, они очищают наш город от того мусора, который собирается в течение дня. Без них наш город был бы настоящей помойкой," - говорит пекарь, живущий в Хараре.
Для того, чтобы быть уверенным, что гиены не нападут на людей, "друзья гиен" каждую ночь выходят на улицы города и зовут хищников на ужин.
Ночная кормежка гиен.
Вид того, как одинокого мужчину окружает стая из 30 взрослых зверей свирепого вида, - не для слабонервных. Однако животные не нападают. мужчина уверен в себе, держится спокойно, а животные аккуратно забирают еду, даже если человек предлагает ее прямо из своих рук. Иногда некоторые гиены даже взбираются мужчине прямо на спину, чтобы забрать лакомство, но при этом человека они не обижают.
Мулугета с туристкой кормят гиен.
Сейчас группа "друзей гиен" насчитывает всего два человека - Аббас Йусуф и Мулугета Волде-Мариам. Чтобы получать деньги, в том числе и на еду гиенам, нередко приглашаются туристы - тогда кормление происходит прямо перед путешественниками. "Друзья гиен" предлагают даже чужеземцам попробовать покормить хищников с рук, но чаще всего желающих не находится.
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