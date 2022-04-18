Любопытные исторические мифы

Эдисон изобрел лампочку, Эйнштейн был двоечником, а Мария-Антуанетта советовала всем диету из пирожных — правда или нет?



Мы расскажем, как все было на самом деле.









У викинга — шлем с рогами

Гладиатор — всегда мужчина

Мария-Антуанетта советовала есть пирожные

Эйнштейн был двоечником

Эдисон изобрел электрическую лампочку