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10 фактов о кефире, которые убедят вас пить его как можно чаще

10 фактов о кефире, которые убедят вас пить его как можно чаще


1. Утоляет жажду


Кисленький и нежирный кефир прекрасно справляется с жаждой. Особенно если с пузырьками!

2. Является пробиотиком


Всего 1 стакан кефира содержит более 2 триллионов кисломолочных бактерий и других микроорганизмов, благотворно влияющих на микрофлору кишечника. Благодаря этому кефир помогает избежать возникновения кишечных инфекций и запоров.

3. Является источником витаминов группы B


Кефир выступает источником сразу нескольких витаминов группы В. Например, в нем содержится витамин В12, полезный для крови и нервной системы, витамин B1 или тиамин, помогающий справиться со стрессами, а также биотин, улучшающий состояние кожи, волос и ногтей.

4. Укрепляет иммунитет


Примерно 70% иммунно-компетентных клеток находится именно в кишечнике, поэтому регулярный прием продуктов-пробиотиков, содержащих живые микроорганизмы, это важный шаг навстречу крепкому иммунитету.

5. Понижает холестерин


Кефир — это один из продуктов, которые активно снижают уровень «плохого» холестерина, предотвращая таким образом риск возникновения сердечных приступов и инсультов.

6. Расслабляет и успокаивает


Кефир обладает мягким релаксирующим эффектом, который он унаследовал от аминокислоты молока триптофана. Это соединение принимает участие в синтезе гормонов сна: мелатонина и серотонина.

7. Содержит белок


Стакан кефира — отличный способ получить дополнительную порцию белка при соблюдении низкокалорийной или низкоуглеводной диеты. Так, 1 порция простого обезжиренного кефира содержит всего 100 калорий и целых 10 граммов белка с минимальным содержанием жира.

8. Усваивается лучше молока


Лактоза (молочный сахар), с перевариванием которой у некоторых людей могут наблюдаться проблемы, в кефире частично превращается в молочную кислоту, которая усваивается гораздо проще.

9. Содержит много кальция и фосфора


Например, порция из 175 граммов кефира содержит примерно 20% рекомендуемой суточной нормы кальция, отвечающего за строение костной ткани и зубов.

10. Богат антиоксидантами


Кефир — напиток долгожителей. Одной из причин, послужившей возникновению такой репутации, является высокий уровень антиоксидантов, содержащихся в кефире. Свободные радикалы повреждают клетки, что приводит к преждевременному старению организма. А ежедневное употребление продуктов, богатых антиоксидантами, способно замедлить этот процесс, что помогает сохранить молодость.

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10 фактов о кефире, которые убедят вас пить его как можно чаще

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10 фактов о кефире, которые убедят вас пить его как можно чащеПодписаться на мой Instagram
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