Угли и болото: 5 лайфхаков древних людей для длительного хранения продуктов

Во все времена людям приходилось озаботиться вопросом обеспечения продовольствием. Однако в древности настоящей проблемой была не столько добыча еды, сколько её хранение. Ведь это сегодня в каждом доме стоит холодильник, а сотни и тысячи лет назад приходилось пользоваться самыми разными уловками, чтобы было чем питаться в холодное время года.
1. Водоёмы
Озёра и пруды - отличный природный холодильник. /Фото: carptoday.ru
В древние времена, когда люди занимались в основном охотой и собирательством, особенно остро стоял вопрос сохранения добытого продовольствия на длительный срок. Одним из самых популярных способов продлить «срок годности» продуктов питания, в первую очередь, мяса, было использование водоёмов в качестве природных холодильников. Археологические находки свидетельствуют о том, что несколько тысяч лет назад мясо крупных животных, например, мамонтов, помещали в озёра или пруды, что позволяло ему храниться до полугода за счёт наличия в воде лактобацилл, которые вырабатывают молочную кислоту — именно она сохраняет мышцы, одновременно с этим размягчая их.
2. Болота
Масло, которое пролежало в болоте сотни лет, и не утратило своих свойств. /Фото: fontegro.com
При всём том, что люди всегда старались селиться возле водоёмов, последних всё-таки не хватало. Поэтому для сохранения еды неплохо подходили болота. Залог их холодильных свойств в торфе, который предоставляет прохладную высококислотную среду с низким содержанием кислорода - он идеально подходит для сохранения скоропортящихся продуктов. Например, в Северной Европе довольно распространённой практикой было хранение сливочного масла в болоте, а порой такие многовековые запасы находят при осушении последних и сегодня.
3. Салициловая кислота
Рыбу частенько хранили с помощью этого вещества. /Фото: iherb.com
Для менее длительного хранения мяса или рыбы применялись менее радикальные методы. Например, продукты могли обсыпать салициловой кислотой. Для лучшего эффекта вещество в виде порошка тщательно втирали вдоль костей и хрящей, а потом заворачивали в ткань. С помощью такого способа мясо и рыба могли храниться более двух недель. А вот вымачивание яиц в растворе салициловой кислоты позволяло им прожить аж до полугода.
4. Использование сосудов
Глиняные сосуды использовались для хранения веками. /Фото: pinterest.com
В Персии в средние века для сохранения еды в пути её складывали в глиняные кувшины, которые оборачивали влажными тряпками. Главное - не забывать периодически смачивать ткань, и тогда продукты внутри сосудов оставались в прохладе и хранились довольно долго.
5. Уголь
Это сейчас мясо в углях - оригинальный рецепт приготовления, а раньше был ещё и способом хранения. /Фото: dlya-multivarki.ru
В это трудно поверить, но мясо могли хранить неделями, и оно оставалось свежим благодаря...углю. Работало это так: продукт нарезали на куски, а затем они обваливались в древесном угле. После этого оставалось лишь завернуть мясо в ткань и подвесить его темном месте на крюк. Всё дело в том, что уголь - известный антисептик, потому даже мясные продукты, которые начинали портиться, им же и спасали: мясо тщательно мыли, затем складывали в емкость с водой, а потом туда бросали раскаленные угли - так оно обеззараживалось и избавлялось от неприятного запаха.
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