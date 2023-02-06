Угли и болото: 5 лайфхаков древних людей для длительного хранения продуктов

1. Водоёмы

Озёра и пруды - отличный природный холодильник. /Фото: carptoday.ru

2. Болота







Масло, которое пролежало в болоте сотни лет, и не утратило своих свойств. /Фото: fontegro.com

3. Салициловая кислота

Рыбу частенько хранили с помощью этого вещества. /Фото: iherb.com

4. Использование сосудов

Глиняные сосуды использовались для хранения веками. /Фото: pinterest.com

5. Уголь

Это сейчас мясо в углях - оригинальный рецепт приготовления, а раньше был ещё и способом хранения. /Фото: dlya-multivarki.ru