С нами не соскучишься!

Люди старших поколений и те, чье детство и юность пришлось на 80-е годы хорошо помнят потрясающие и до сих пор актуальные работы датского художника карикатуриста Херлуфа Бидструпа.

Если не видели – наслаждайтесь!











Херлуф Бидструп (1912 – 1988)





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)