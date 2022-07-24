Гигиенические привычки, которые мы всю жизнь считали безобидными, но на самом деле они могут навредить

Основные правила ухода за собой мы изучаем еще в детстве. Все понимают, как важно мыть руки и регулярно чистить зубы. Но о некоторых тонкостях гигиены мы просто не задумываемся и не знаем, как вредны могут быть наши привычки. Важно даже то, как мы вытираемся после душа и стрижем ногти.



Мы составили список распространенных гигиенических ошибок, которые совершают многие из нас.



Всегда начинаем чистить зубы с одного и того же места

Умываемся после занятий спортом, а не до

Стрижем влажные ногти

Полагаемся на эффективность влажных салфеток

Слишком тщательно вытираемся после душа

Используем ароматизированные прокладки и тампоны

Используем много зубной пасты

Постоянно пользуемся одним и тем же антиперспирантом

Чистим уши внутри, но не моем за ушами

Когда мы все время начинаем чистить зубы с одного и того же участка, то при каждой чистке первым зубам уделяем больше внимания. А последние, заскучав, чистим уже не так тщательно. Поэтому стоматологи советуют не привыкать к одной схеме чистки и всегда начинать с разных зубов, чтобы чистить их более равномерно.Специалисты считают, что важнее умываться до тренировки. Стоит смыть макияж и пыль заранее, и о чистоте кожи после тренировки можно не беспокоиться. А если этого не сделать, то после тренировки лучше не вытирать лицо от пота: так вы рискуете забить поры. Лучше аккуратно промокнуть кожу хлопковым полотенцем.Влажные ногти мягче сухих, поэтому может показаться, что стричь их проще. Но на самом деле при таком способе неудобств больше: ногти гнутся, срез получается рваным.Неровными краями ногти могут цепляться за одежду, что приводит к их повреждениям. Лучше стричь ногти сухими.Антибактериальные салфетки действительно уничтожают микробы, но лишь на чистых руках. Если кожа покрыта грязью или жиром, содержащийся в салфетках спирт не сможет проникнуть через этот слой к коже. Обычное мытье рук в этом случае будет надежнее.А детские салфетки вообще не содержат достаточного количества спирта для того, чтобы удалить вирусы и бактерии.Специалисты не советуют вытираться после душа насухо. Полотенцем мы удаляем омертвевшие клетки, которые защищают кожу. Вместо этого лучше подождать, пока кожа высохнет сама, или осторожно промокнуть ее полотенцем, а не тереть.Ароматизированные средства гигиены для женщин могут нарушить кислотно-щелочной баланс кожи, что приведет к появлению раздражения. Стоит выбирать средства гигиены, которые не содержат дополнительных химических веществ вроде ароматизаторов.Стоматологи не согласятся с тем, что чем больше зубной пасты мы используем, тем лучше. Чистка с большим количеством пасты для детей чревата флюорозом. Это поражение эмали, вызванное избытком фтора, из-за которого с возрастом зубы могут покрыться пятнами и стать более склонными к гниению.Взрослым флюороз не грозит. Но использование большого количества пасты с абразивными частицами в сочетании с усиленным трением щеткой приведет к истончению эмали. Всех этих проблем можно избежать, если использовать порцию пасты размером с горошину.Со временем антиперспиранты могут вызывать привыкание. Если мы меняем их редко, они перестают действовать против неприятного запаха. Поэтому считается нелишним периодически пробовать средства других брендов.Людям вообще не стоит чистить уши. Но если организм начинает вырабатывать много ушной серы, что приводит к неприятным ощущениям или потере слуха, лучше обратиться к врачу, который сам проведет необходимую чистку.А вот чистить за ушами мы нередко забываем, хотя это делать советуют. Без такой процедуры на коже может появиться неприятный запах. Чтобы его избежать, достаточно ежедневно мыть за ушами, используя мыло и воду.