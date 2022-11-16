Правда ли что величайшие художники Возрождения были родственниками: Мантенья и Беллини

История искусства наполнена семейными династиями, но, пожалуй, наиболее выдающимися являются взаимоотношения между зятем Андреа Мантенья и Джованни Беллини. Они были друзьями и одновременно соперниками. Мантенья и Беллини вдохновляли, копировали свои работы и восхищались друг другом. И они имели настолько похожие картины, что их возможное родство оспаривалось веками
Известные семейные узы в мире искусства: отец и сын, такие как Питер Брейгель Старший и Младший; отец и дочь - Орацио и Артемизия Джентилески, муж и жена - Диего Ривера и Фрида Кало, дядя и племянник - Каналетто и Бернардо Беллотто, братья - Пол и Джон Нэш, брат и сестра - Август и Гвен Джон. Однако, пожалуй, наиболее заметной семейной связью является связь между Андреа Мантеньи (около 1430–1506 гг.) и Джованни Беллини (около 1435–1516 гг.), зятьями, которые оказались в числе величайших художников эпохи Возрождени
Мантенья и Беллини: биографии
Мантенья и Беллини были гигантами итальянского искусства XV века. Двое мужчин происходили из очень разных слоев общества. Мантенья был сыном плотника, который, согласно летописцу художников Джорджо Вазари, провел свое детство, «пася стада». Однако его навыки рисования быстро привлекли внимание падуанского художника по имени Скварчоне, который усыновил мальчика и стал ему наставников. Его жизнь можно проследить в судебных исках. Он обратился в суд, чтобы избежать усыновления господином, который использовал его труд, но не платил ему.
Инфографика: Андреа Мантенья
Было и дело против богатого покровителя, который считал, что Мантенья обманул его по количеству ангелов на созданном алтаре. Был случай, когда Мантенья обратился в суд по поводу того, что считал, будто ассистент студии крадет его идеи. Биограф XVI века Джорджо Вазари назвал Мантенью «достойным похвалы во всех своих действиях» и предсказал, что «его память навсегда останется не только в его собственной стране, но и во всем мире». Дата и место, где он жил, точное место его могилы неизвестны, хотя он дожил до 86 лет. Он умер в Венеции богатым и почитаемым.
Инфографика: Джованни Беллини
Беллини, с другой стороны, родился в артистической семье, принадлежавшей к классу граждан Венеции - сразу после дворянства. Его отец Якопо уже был ведущим художником республики, и хотя Джованни родился незаконнорожденным (неизвестно, кем была его настоящая мать), он воспитывался и обучался вместе со своим одаренным братом Джентиле. Династия Беллини была самой известной художественной единицей XV века, работавшей сообща от имени династии. Однако изначально именно Джентиле считался самым талантливым из братьев.
Беллини «Св. Иероним проповедует льву» (ок. 1450). Бирмингем, Институт Барбера / Беллини «Греческая мадонна» 1450-60, Галерея Брера, Милан.
В 1504 году один венецианский торговец произведениями искусства писал Изабелле д’Эсте, покровительнице обоих художников: «Никто не может победить г-на Андреа Мантенья в живописи, в которой он является вершиной мастерства ... Но в цвете Джованни Беллини превосходен». Альбрехт Дюрер, ревнивый оценщик таланта других художников, писал о Беллини, который тогда работал в уже преклонном возрасте, что «по-прежнему он лучший художник из всех».
Фреска в Камере дельи Спози. 1474. Мантуя (Андрея Мантенья)
Спорные и величайшие работы двух мастеров
В маленькой комнате в бывшем дворце в Венеции на мольберте на высоте головы установлена неотразимая картина. В бывшем дворце в Венеции был проведен эксперимент, ставший для искусствоведа Кэролайн Кэмпбелл моментом величайшего открытия. Она является куратором выставки в Национальной галерее в Лондоне. В процессе исследования на венецианский вариант был наложен рисунок берлинского Иисуса на ацетатном листе. Шесть центральных фигур точно совпали. «Любой, у кого есть глаза, мог видеть, что между двумя художниками существовали отношения, - сказал Кэмпбелл, - но это было первое убедительное доказательство того, что один человек работал напрямую с другим».
Автопортрет (крайний справа) с женой Николозией (крайняя слева) на полотне «Принесение во храм», 1465-1466, Берлинская картинная галерея
Обе картины якобы изображают младенца Иисуса в храме. Та, что находится в Берлинской картинной галереи в Берлине, считается работой Андреа Мантенья. А венецианская работа также была приписана Мантеньи. Но исследователи выяснили, что это работа Беллини.
«Принесение во храм» Беллини - явная имитация более ранней работы Мантеньи (1460 – 1464)
Было ли родство?
Известно, что Мантенья в 1453 году женился на сестре Беллини Николозии - красавице, которая была образцом для Девы на его картинах. Брак, вероятно, был заключен ее отцом Якопо, чтобы иметь в мастерской блестящего молодого мастера, более известного, чем любой из сыновей Якопо, Джованни и Джентиле. И главное, это должен был быть человек, которому не надо платить. Эффектные живописные изобретения Мантеньи и его большой интерес к классической древности произвели глубокое впечатление и на его самого младшего зятя Джованни Беллини.
Хотя две семьи продолжали поддерживать теплые контакты, Якопо так и не смог реализовать свой план. Спустя всего десять лет тесного сотрудничества их пути разошлись: в 1460 году Андреа переехал в Мантую, где оставался придворным художником семьи Гонзага до самой своей смерти. Семья Беллини же всю свою артистическую карьеру провела в Венеции. Работая в разных средах, их художественные стили развивались в самых разных направлениях.
Да, Беллини процветали в Венеции, а вот экстравагантный образ жизни Мантеньи и проблемы с реальной выплатой его королевской зарплаты привели к тому, что он умер в бедности недалеко от церкви, где был впоследствии похоронен. В настоящее время церковь используется как галерея современного искусства. Кстати, картина Мантеньи «Иисус в храме», возможно, была сделана в ознаменование его брака с Николозией и надежды на ребенка. Кэмпбелл считает, что Беллини, возможно, воссоздал его, включив больше семейных портретов, чтобы отметить смерть своего отца, Якопо.
Таким образом, блестящие композиционные новшества Андреа Мантенья и атмосферные природные пейзажи Джованни Беллини были революционными в мире искусства.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии